22.01.2019 08:40 332

Сумма среднего кредита наличными в 2018-м выросла на четверть по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 264 тыс. рублей. Это максимум за последние три года, следует из данных Объединенного кредитного бюро, подготовленных для «Известий». Такую динамику эксперты связывают со снижением ставок по займам в прошлом году и ростом ипотеки, создавшим потребность в ремонте и оснащении квартир. В 2019 году банковская система столкнется со сложностями: расходы по депозитам возрастут, тогда как доходы от выданных кредитов во многом останутся на уровне нынешнего периода сравнительно низких процентных ставок.

По подсчетам ОКБ, средняя сумма кредита наличными в 2018 году выросла на четверть по сравнению с показателем годом ранее. Она составила 264 тыс. рублей на одного заемщика, это рекордное значение за последние три года. Укрупнение суммы займа объясняется несколькими обстоятельствами. Первая причина — это тенденция к снижению процентных ставок на протяжении прошлого года, полагает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Ежемесячный платеж по кредиту стал меньше, исходя из этого граждане смогли позволить себе занимать в целом большие суммы, объяснил он.

Согласно данным Центробанка, по кредитам от 91 до 180 дней (обычно эта категория относится к займам наличными) ставки к ноябрю 2018 составили 17,95% годовых. В конце 2017 года ставки составляли 19,2%. В целом за январь–ноябрь задолженность граждан перед банками увеличилась с 12,1 трлн до 14,7 трлн рублей, то есть на 21%.

В связи с тем что в последний год активно развивалось ипотечное кредитование, выросла потребность граждан в ремонте жилья и его оснащении техникой. В том числе поэтому вырос и средний размер кредита наличными, полагает аналитик «Атон» Михаил Ганелин. Задолженность населения по ипотеке, по данным ЦБ, выросла за январь–ноябрь с 5,1 трлн до 6,3 трлн рублей.

Аналитики ОКБ также отмечают, что средняя сумма кредитов наличными существенно ниже средней заявки на их получение. Так, граждане просили в 2018 году в среднем 168 тыс. рублей. Это ниже уровня фактически выданных кредитов на 36%. По мнению профессора РАНХиГС Аллы Дворецкой, такое расхождение объясняется тем, что банки предпочитают выдавать крупные ссуды более качественным заемщикам вместо того, чтобы кредитовать множество рисковых клиентов на небольшую сумму.

В 2019 году темпы роста кредитования населения замедлятся на несколько процентных пунктов, считает Михаил Ганелин. По его мнению, это связано с повышением ключевой ставки ЦБ. За последние месяцы 2018 года регулятор дважды увеличивал ее на 0,25% — до 7,75%. Существенных рисков увеличения долговой нагрузки в данный момент нет, добавил эксперт.

Ранее Банк России прогнозировал, что по итогам года темпы роста кредитования населения составят 12–17%, а в среднесрочной перспективе опустятся до 10–15%. Такие цифры регулятор привел в основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов.

При этом в ЦБ посчитали, что долговая нагрузка физлиц (часть дохода заемщиков, идущая на выплату процентов и погашение тела долга) будет постепенно расти. Регулятор предположил, что к концу прогнозного периода она составит 5,5% ВВП. Сейчас показатель находится на уровне около 5%.

Существенных рисков рост розничного кредитования для заемщиков не несет, так как основная масса ссуд была сделана при сравнительно низких процентных ставках — до того как ЦБ повысил ключевую, говорит Тимур Нигматуллин. Основная угроза приходится на финансовый сектор: банкам придется увеличивать расходы по депозитам — из-за роста процентных ставок, тогда как доходы по существенной части кредитов останутся на прежнем уровне. С его мнением согласна Алла Дворецкая. Она полагает, что такое сокращение банковской маржи (доходы по кредитам минус расходы по депозитам) ставит финансовые организации в неудобное положение.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Татьяна ГЛАДЫШЕВА