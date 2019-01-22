22.01.2019 08:50 370

Минкомсвязь совместно с ЦБ предлагает перевести регистрацию дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в электронный вид. Но сначала "откатать" технологию, провести эксперимент в регионах с интенсивным трафиком движения и большим числом автомобилистов.

Пилотный проект должен стартовать уже в сентябре этого года в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. И завершиться во второй половине 2020 года. Тогда же планируется подвести его итоги.

Уведомление о разработке проекта постановления, которое позволит перевести и эту услугу в электронный вид, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Если пилот даст положительный результат, то электронную регистрацию ДТП распространят на всю страну.

Как будет проходить электронная регистрация, рассказал "Российской газете" заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. Это будет отдельное мобильное приложение, интегрированное с порталом государственных услуг, пояснил замминистра.

Приложение, через которое можно зафиксировать ДТП, будет интегрировано с инфраструктурой электронного правительства. "Оно сможет запрашивать данные из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и те сведения, которые там содержатся. В частности, номер водительского удостоверения, на основании которого будет подгружаться информация из автоматизированной информационной системы Российского союза страховщиков о страховом полисе. Все будет автоматизировано", — пояснил Паршин.

Автоматическая проверка подлинности страхового полиса исключит возможные недоразумения. Сейчас те, кто покупает полис, иногда даже не знают, что их страховка недействительна. И когда обладатель такой страховки попадает в ДТП, то проблемы возникают и у другого участника аварии при возмещении ущерба, если ДТП регистрирует по упрощенной схеме. Новая электронная услуга позволит сразу "проверить" второго участника. И если есть проблемы с его полисом, вызывать сотрудников Госавтоинспекции, считает директор службы технического регулирования НП "ГЛОНАСС" Роман Малкин.

Через мобильное приложение можно будет сделать фотографии места ДТП, поставить геометки, сказал Паршин. Это важно для разбора ДТП. Все чаще практикуется оформление ДТП в инспекции, а не на месте, уточнил Роман Малкин. Это связано с дефицитом времени и большой загруженностью инспекторов. И у автомобилистов оформление ДТП может занять целый день. Когда услуга заработает в электронном виде, то, по расчетам замминистра, время регистрации ДТП сократится до 15 минут.

Не надо будет заполнять огромное количество бумаг. Все будет заложено в мобильном приложении: шаблоны, данные об автомобилистах. Остается только поставить электронную подпись. "Будет возможность сделать это с двух сторон теми, кто зарегистрирован в единой системе идентификации. Сейчас там две трети активного населения имеют подтвержденную учетную запись, — пояснил Паршин. — После электронного оформления данные будут автоматически направляться на ресурс страховой компании".

Возможность электронной регистрации ДТП — это один из суперсервисов, которые развиваются в рамках программы цифровой экономики. Всего будет 25 таких суперсервисов. Пока их перечень окончательно не составлен, идет обсуждение, сказал Паршин. "Туда войдут, например, такие суперсервисы, как рождение ребенка, старт и развитие бизнеса, получение пособий и льгот, цифровое исполнительное производство. И другие очевидные жизненные ситуации", — уточнил он.

Татьяна ШАДРИНА