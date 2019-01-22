22.01.2019 09:20 251

Российская венчурная Компания (РВК) и венчурный фонд Da Vinci Capital создадут фонд для поддержки зрелых российских технологических проектов, сообщили Forbes представители РВК. Фонд получит название Da Vinci Pre-IPO Tech Fund, а размер целевого капитала составит 6 млрд рублей. РВК планирует вложить в развитие фонда 1,5 млрд рублей. Еще не менее 1% планирует инвестировать Da Vinci Capital, а остальные средства планируется привлечь от международных инвесторов, заинтересованных в выводе технологических компаний на международные рынки.

Особенность фонда в инвестициях не на ранних стадиях, как делают большинство венчурных фондов, а в уже состоявшиеся и зарекомендовавшие себя на российском рынке компании, у которых есть высокий потенциал глобального масштабирования и выхода на IPO. Согласно инвестиционной стратегии, не менее 55% от капитала фонда будут вложены в компании стадий C и Pre-IPO. В результате инвестиция в каждый проект составит около $5 млн, по данным «Ведомостей». Всего за пять лет планируется собрать инвестиционный портфель из 10 российских компаний. Проекты, в которые новый фонд будет инвестировать, пока не раскрываются.

Как сообщила Forbes управляющий директор Da Vinci Capital Анна Ермакова, среди подтвержденных иностранных партнеров — крупные институциональные английские фонды фондов Adam Street Partners, американский HarbourVest, а также швейцарский фонд Alpha Associates, с которыми Da Vinci Capital уже давно работает.

В фокусе фонда компании, занимающиеся ИТ-решениями для бизнеса, финтех-инновациями, блокчейном, логистическими технологиями и «умными» перевозками, технологиями интернета вещей и больших данных, AR/VR и кибербезопасностью.

«Для нас это прежде всего возможность повлиять на дисбаланс рынка, связанный с отсутствием инструментов поддержки технологических компаний на этапах масштабирования, международной экспансии, подготовки к IPO, — отмечает заместитель генерального директора, инвестиционный директор РВК Алексей Басов. — Наша задача — сформировать на российском венчурном рынке сегмент инвестиций в зрелые технологические компании, которые сегодня остро нуждаются в источниках финансирования».

По словам Басова, РВК высоко оценивает потенциал доходности фондов такого типа: «Сейчас это свободная рыночная ниша, в которой практически нет конкурирующих за проекты игроков. На горизонте 3-5 лет, к моменту окончания инвестиционного периода фонда, мы прогнозируем появление новых возможностей для выходов из таких проектов».

Директор по инвестициям международного венчурного фонда Maxfield Capital Алексей Тукнов считает, что сейчас действительно есть пробел в капитале для поздних стадий: «Это хороший сектор. В стране есть сильные технологические компании для качественного размещения нескольких сотен миллионов евро. Но многие из таких компаний хотят на внешние рынки, поэтому ожидают такого инвестора, который поможет с экспансией и, в том числе, не будет привязывать к российской юрисдикции. Это одна из причин, почему многие компании избегают госфондов: структура сделки в российском праве пока дает кратно меньше инструментов для управления акционерной структурой».

Инвестменеджер международного венчурного фонда в разговоре с Forbes предупредил, что сейчас, возможно, не лучший момент для запуска такого фонда. Дело в том, что в последнее время многие компании, как российские, так и зарубежные, откладывают момент выхода на IPO: например, Uber до сих пор не вышел. При этом в Европе существует множество возможностей для выхода на иностранные рынки через региональные биржи, которые активно работают с технологическим сектором, в частности, лондонская AIM и Nasdaq OMX в Стокгольме.

Екатерина КИНЯКИНА, Forbes Staff

