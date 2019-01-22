22.01.2019 09:40 429

Несмотря на западные санкции, Россия выплатила внешним кредиторам $64,4 млрд в прошлом году. По состоянию на 1 января 2019 года он составил $453,7 млрд. Это самый низкий показатель, начиная с апреля 2009 года. Внешние обязательства сократили все секторы – государство, банки и компании. В этом году долг будет продолжать сокращаться, поскольку никаких послаблений в отношении России со стороны США и их союзников ожидать не приходится.

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года, по предварительной оценке Банка России , составил $453,7 млрд. За прошедший год он уменьшился на $64,4 млрд или на 12,4%.

Текущий объем внешнего долга находится на минимальном уровне с 1 апреля 2009 года, когда он составлял $445,5 млрд. Максимум в $732,8 млрд был зафиксирован 1 августа 2014 года. В том же месяце против России были введены санкции, в том числе закрыты западные рынки долгосрочного финансирования.

С тех пор Россия (как правительство, так и частный сектор) преимущественно только отдает долги, тщательно выполняя свои обязательства, лишь иногда выходя на внешние рынки за новыми займами.

В 2018 году Минфин РФ в ноябре разместил евробонды до 2025 года на 1 млрд евро под 3%, а в марте выпустил облигации на $1,5 млрд со сроком погашения через 11 лет и допвыпуск бумаг «Россия-2047» в объеме $2,5 млрд с доходностью 4,625% и 5,250% годовых соответственно.

Несмотря на это, общая задолженность госсектора сократилась в 2018 году с $54,8 млрд до $43,4 млрд. Задолженность в ценных бумагах в валюте выросла почти на $2 млрд, а в рублевых бумагах сократилась на $13,2 млрд. Долги сократили и банки, и компании.

«Внешние обязательства сократили все институциональные секторы, но наибольший вклад в снижение внешнего долга страны внесли прочие секторы, задолженность которых сократилась на 32,3 млрд долларов США», - говорится в сообщении ЦБ.

При этом внешний долг банков достиг минимального уровня с 1 октября 2006 года и составили $85,3 млрд. Задолженность корпоративного сектора (у статистике ЦБ он проходит как «прочие секторы») сокращается медленнее – текущий уровень в $312,3 млрд минимум с 1 апреля 2011-го.

«Внешний долг сократился в 2018 году из-за фактического закрытия России для нового внешнего финансирования, в то время как задолженность постепенно гасилась. Скорее всего похожая ситуация сохранится и в 2019 году, поэтому внешний долг продолжит уменьшаться», - отмечает старший аналитик БКС Сергей Суверов .

Согласно оценке ЦБ, в первом квартале 2019 года чистые выплаты (за исключением внутригрупповых платежей) нефинансовых организаций могут составить до $10,5 млрд. При этом, платежи в январе-марте будут ниже на 42%, чем в первом квартале прошлого года.

В целом за текущий год, согласно графику платежей, который публикует ЦБ, выплаты по основному долгу и процентам (неочищенные от внутригрупповых платежей) составляют $63 млрд.

Россия спокойно справляется с внешним долгом, поскольку основные заемщики – это компании-экспортеры, а цены на сырье держатся на комфортном уровне, обеспечивая приток в РФ валюты. В прошлом году, по подсчетам ЦБ, профицит счета текущих операций достиг самого высокого значения за весь период наблюдений и составил $114,9 млрд.

Определяющим в динамике текущего счета был торговый баланс — положительное сальдо внешней торговли товарами, в основном благодаря высоким ценам на нефть, выросло по сравнению с 2017 годом в 1,7 раза до $194,4 млрд.

ЦБ также сообщил, что рост профицита текущего счета платежного баланса «обусловил увеличение чистого кредитования остального мира частным сектором и накопление международных резервов».

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило 67,5 млрд долларов США (25,2 млрд долларов США в 2017 году). В прошедшем году продолжилось уменьшение внешних обязательств банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах после приостановки ее покупок рамках бюджетного правила», — поясняет ЦБ.

По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, ускорению оттока капитала, способствовало усиление санкционного давления на РФ. А Руслан Мустаев, трейдер управления активами УК «Открытие» , полагает, что в этом году не будет, «если не будут введены максимально жесткие санкции со стороны США».

Напомним, что сейчас в Конгрессе США лежит несколько законопроектов, предусматривающих введение новых санкций против России. В частности, речь идет о запрете американским резидентам покупать новые выпуски российского госдолга.

Данная мера приведет к тому, что нерезиденты не смогут покупать и евробонды, и облигации федерального займа. В таких условиях возможности рефинансирования сужаются до минимума, а значит внешний долг продолжит сокращаться ускоренными темпами.

Петр ОРЕХИН

