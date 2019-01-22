22.01.2019 10:00 295

Возвращения иностранных инвесторов на российский рынок можно не ждать, предупредил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его мнению, в таких условиях финансовая отрасль должна опираться на внутренние ресурсы — частных инвесторов из России.



Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил , что в ближайшей перспективе не стоит ждать масштабного притока средств иностранных инвесторов на российский рынок, поэтому Центробанку и правительству следует заняться стимулированием активности внутренних игроков — повышением их финансовой грамотности и доверия к финрынку.

«Я не ожидаю, что в какой-то обозримый срок к нам снова придут в больших количествах хедж-фонды и другие портфельные инвесторы и деньги из других стран, как это было в далекие годы», — цитирует Моисеева «Интерфакс». По его словам, у России, кроме развития внутренних частных инвестиций, «другого выбора нет».

Отток иностранных инвесторов с российского рынка демонстрирует статистика по суверенному долгу. В ноябре 2018 доля нерезидентов в ОФЗ снизилась с 25% до 24,7%, или на 9 млрд рублей, хотя сам госдолг вырос на 51 млрд рублей, до 7,287 трлн рублей. Пик доли нерезидентов приходился на февраль 2018 года — 33,9% при объеме госдолга в 6,693 трлн рублей.

На конец декабря Московская биржа зарегистрировала почти 700 000 индивидуальных инвестсчетов (ИИС). По статистике биржи на конец ноября 2018 года, всего с 2015 года на фондовый рынок пришли около 1 млн новых частных инвесторов. Всего на ноябрь прошлого года было зарегистрировано 2,6 млн счетов физических лиц, из которых 524 000 совершили хотя бы одну сделку на фондовом рынке в течение 2018 года.

Чаще всего россияне инвестируют через ИИС в акции — их доля в портфелях инвестсчетов на конец октября 2018 года составила 50%. На государственные облигации приходится 27,4%, на корпоративные облигации — 19,4%, на биржевые фонды — 3,2%.

Как вспоминает старший аналитик «БКС Капитал» Сергей Суверов, ранее для привлечения внутренних частных инвесторов Минфин проводил размещение «ОФЗ для населения». Были и народные IPO — не всегда, правда, успешные. «Возможности для привлечения частных инвесторов на финансовый рынок есть, для этого достаточно перетока туда средств из депозитов населения. Если же этого не удастся сделать, риски состоят в срыве программы заимствований на 2019 год и еще большем снижении ликвидности вторичного рынка российских акций», — опасается эксперт.

По словам руководителя отдела управления акциями УК «Открытие» Виталия Исакова, если даже частных инвесторов не удастся привлечь на российский фондовый рынок, существенных рисков для него быть не должно. Финансист отмечает, что риски обычно возникают из-за метания «горячих денег», которые сначала способствуют росту цен на активы выше фундаментально оправданных уровней, а затем резко «выходят» из ценных бумаг, вызывая обвальное движение котировок.

«В нашей стране, как и на многих других развивающихся рынках, роль «горячих денег» выполняет иностранный капитал, который в последние годы разлюбил Россию на фоне санкций, угроз еще более жестких санкций, слабого роста экономики и других причин. Однако ценовая динамика последних лет дает основания предположить, что «прививка» санкциями делает российский рынок акций более устойчивым, и своя база инвесторов, готовых «выкупать» просадки рынка, успешно работает, чему помогает постепенный рост фундаментальных финансовых показателей российского рынка. Среднегодовой темп роста прибыли на акцию для индекса Мосбиржи за последние 15 лет составляет 13,7%, дивидендов на акцию —16,7%», — объясняет Исаков.

Однако руководитель инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов считает, что угроза, которую несет в себе отсутствие иностранных инвесторов, вполне очевидна — недоинвестирование в экономике ведет к более медленному экономическому росту по сравнению с теоретически возможным. Также продолжается отток капитала и еще большее огосударствление экономики, поскольку лишь государство в таких условиях способно инвестировать сколько-нибудь значимые суммы в развитие, указывает Потапов. В результате российский частный инвестор по-прежнему будет интересоваться иностранными валютами и более развитыми финансовыми рынками других стран.

21 января глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, посетовала на низкую долю институциональных инвесторов на российском финансовом рынке, тогда как именно эти игроки формируют длинные деньги и создают устойчивость рынка к внешним шокам. Она также отметила важность запуска ИПК на пенсионном рынке — капитала, который граждане будут отчислять со своей зарплаты для формирования части будущей пенсии.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

