22.01.2019 10:20 337

Как стало известно "Ъ", после ухода с поста гендиректора Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА) Екатерины Трофимовой все сотрудники покинули и его дочерную компанию АКРА РМ. Эта структура занималась нерейтинговой деятельностью и была отделена от основного бизнеса агентства. По данным "Ъ", новое руководство посчитало структуру слишком дорогостоящей. В АКРА о причинах произошедшего не говорят, однако указывают, что, несмотря на перемены, компания АКРА РМ не будет ликвидирована и продолжит работать.

В конце прошлой недели в АКРА произошли очередные кадровые потрясения. Как сообщили "Ъ" источники, знакомые с ситуацией в агентстве, через день после ухода гендиректора Екатерины Трофимовой (см. "Ъ" от 18 января ) его в полном составе покинули сотрудники одной из дочерних структур — компании «АКРА Риск-менеджмент» (АКРА РМ). По словам собеседников "Ъ", были прекращены контракты со всем персоналом этой компании, работающим на аутсорсе.

Кроме того, заявления об уходе по собственному желанию в пятницу написали три штатных работника АКРА РМ, включая ее гендиректора, партнера компании Олесю Шехольцеву.

Связаться с ней в понедельник вечером "Ъ" не удалось.

АКРА РМ проработала чуть меньше года (см. "Ъ" от 28 февраля 2018 года ). Структура создавалась как часть «многопрофильной экосистемы по работе с кредитными рисками» под брендом АКРА и была отделена от основного бизнеса агентства. Основной задачей компании было предоставление дополнительных (нерейтинговых) услуг — по рейтинговому моделированию, стресс-тестированию и валидации рейтинговых моделей. Предполагалось, что в 2018 году в структуре доходов нерейтинговая деятельность займет не менее 15%.

Финансовой отчетности агентства за прошлый год еще нет, однако, по информации "Ъ", этот план по выручке удалось перевыполнить.

«Новое руководство посчитало структуру чересчур дорогостоящей. Увольнение команды РМ не было добровольным решением ее членов»,— уверен один из собеседников "Ъ", знакомых с ситуацией. По словам другого источника, в понедельник с бывшей командой АКРА РМ пытались связаться для переговоров о возвращении на работу. По данным собеседника "Ъ", бывшие сотрудники структуры от переговоров отказались.

«АКРА созвучно греческому слову, означающему верхнюю или наивысшую степень. А именно наивысшими стандартами будет руководствоваться агентство в своей работе», - Екатерина Трофимова, будущий гендиректор АКРА, накануне запуска агентства, 11 сентября 2015 года, в интервью "Ъ"

Как сообщили в пресс-службе агентства со ссылкой на его председателя совета директоров Карла Йоханссона, «АКРА не планирует закрывать дочернюю компанию АКРА РМ. Мы видим потенциал в этой сфере и обсуждаем дальнейшую стратегию развития АКРА РМ». На вопросы о причинах ухода команды АКРА РМ и о дальнейших планах относительно развития данной структуры в агентстве не ответили. Исполняющий обязанности гендиректора Игорь Зелезецкий ситуацию не комментирует. «Это касается только самого агентства и уволенных сотрудников»,— сказал он в беседе с "Ъ". Бывший гендиректор АКРА Екатерина Трофимова также отказалась от комментариев.



Мария САРЫЧЕВА