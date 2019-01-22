22.01.2019 10:50 723

Центробанк намерен решить проблему монополии на рынке быстрых переводов, заявила Эльвира Набиуллина. Глава регулятора не стала уточнять, о какой монополии идет речь. Впрочем, это и не требуется.

По данным ЦБ, как недавно писал «Коммерсантъ» , 94% рынка быстрых платежей принадлежат Сбербанку. Его мобильным приложением пользуются более 40 миллионов россиян. Это больше половины всего экономически активного населения.

Даже если не знать статистику, кажется, что карта Сбербанка есть у всех: у школьника, которому родители кладут на нее деньги на карманные расходы, у его репетитора, который получает на карту деньги за уроки, у таксиста, с которым можно легко расплатиться за поездку. Список можно продолжать бесконечно. Но ЦБ хочет покончить с монополией.

Сейчас регулятор создает собственную систему быстрых платежей, к которой обяжет подключиться все банки. По сути, одна монополия может смениться на другую, прогнозирует директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков:

Василий Солодков

директор банковского института Высшей школы экономики

«Для того чтобы система эффективно работала, должна быть нормальная конкурентная среда. Если бы у нас на этом рынке было несколько реальных участников, очевидно, и комиссии бы снижались, и качество услуги росло бы. А так никаких мотивов для того, чтобы качество услуги для клиентов улучшалось, не видно, любая монополия не стремится к развитию».

Этот спор носит идеологический характер. С одной стороны, на Сбербанк приходятся примерно 70% финансового рынка страны. И столько же процентов россиян, по данным самого банка, пользуются его услугами.

Сбербанк, у которого больше 14 тысяч отделений, о себе скромно пишет на официальном сайте: «Сбербанк сегодня — это кровеносная система российской экономики». Но с другой стороны, он всегда был главным банком страны, и он первый, кто создал такую систему переводов для россиян. Она простая для пользователя и действительно хорошо работает. У нее, как и у любой системы, бывают сбои, но, к чести банка, они не такие уж и масштабные, и их быстро устраняют. И все это в том числе и личная заслуга Германа Грефа, который 11 лет назад принял дела в совсем другом состоянии.

Для сравнения: в мире есть естественная монополия Microsoft, бороться с ней можно сколько угодно, но ничего лучшего пока не придумали. Другое дело, что Сбербанк хорошо зарабатывает на переводах, замечает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий:

Максим Осадчий

начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования

«Сбербанк на переводах денег физлицами за 2018 год заработал 37,8 млрд рублей, а доходы от переводов без открытия банковских счетов составили 9,4 млрд рублей, то есть около 50 млрд рублей в сумме, при том что чисто комиссионный доход за все операции клиентов Сбербанка в 2018 году составил 429 млрд рублей. То есть у Сбербанка может быть забрана весьма солидная часть пирога».

Забавно то, что ЦБ свою обязательную систему только создает, а у Сбербанка она уже несколько лет успешно работает. Причем в рамках одного региона переводы между физлицами бесплатные, ЦБ же будет брать комиссию, которую банки явно переложат на клиентов.

Но и этим нововведения, вероятно, не закончатся. Частные банки заговорили и о зарплатном рабстве, которое, по их мнению, до сих пор существует. И, естественно, тоже напомнили о Сбербанке, потому что половина работающих россиян получает зарплату на его карты. И все та же система ЦБ, возможно, поможет ситуацию поменять. На ее основе можно создать единый расчетный центр, чтобы перечислять зарплату на любой счет.

Теоретически в этом большом идейном споре больше шансов у ЦБ как у регулятора. Но что если система будет создана, все к ней подключатся, а граждане все равно отдадут предпочтение Сбербанку? Не из вредности, а потому что привычно и удобно.

Михаил САФОНОВ

