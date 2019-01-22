Рубль дешевеет с нефтью и аналогами, но умеренно из-за налогового периода

22.01.2019 11:30 332

Рубль утром вторника дешевеет вслед за нефтью и валютами сырьевого и развивающегося сегментов форекса, но при этом на его стороне близкие ключевые налоги, под уплату которых экспортеры могут продавать выручку по относительно выгодному для них текущему валютному курсу.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,56, и рубль теряет четверть процента.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи уровня 75,55, и здесь рубль теряет 0,1 процента.

Расчетами "сегодня" котировки доллара вблизи 66,55, тогда как официальный курс ЦБ на вторник — 66,36, и такая разница играет на руку экспортным корпорациям при продаже выручки.

Пик российского налогового периода приходится на 25 января, когда завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов.

Марка Brent теряет в цене с начала дня три четверти процента, поскольку признаки замедления глобальной экономики спровоцировали беспокойство о дальнейшем спросе на топливо, и баррель сейчас оценивается в $62,24.

Из-за риска замедления глобального роста сейчас в минусе значительная часть сырьевых и развивающихся валют против валюты США, при этом сам доллар на фоне бегства из риска дешевеет в паре с безопасной японской иеной.

Евро дешевеет против доллара на 0,1 процента ($1,1350) с начала дня.

Усиливать внешний негативный эффект могут интервенции Центробанка, которые регулятор возобновил неделю назад, и по 6 февраля у него в планах стоит покупка валюты порядка $4 миллиардов.

Владимир АБРАМОВ