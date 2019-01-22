В Верховный суд (ВС) впервые передано дело об оспаривании торгов по продаже имущества банка-банкрота. Спор касается банка «Пойдем!», проданного Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в рамках банкротства Пробизнесбанка. Кредиторы последнего считают сделку притворной, прикрывающей последующую продажу акций банка «Пойдем!» лицам, связанным с АСВ. Юристы отмечают беспрецедентность спора в ВС и считают высокими шансы на отмену торгов.

4 февраля ВС рассмотрит дело о торгах по продаже 100% акций банка «Пойдем!», принадлежавшего обанкротившемуся Пробизнесбанку. Организатором торгов выступало АСВ как конкурсный управляющий банкрота. Первоначальные и повторные торги с начальной ценой в 771,9 млн руб. не состоялись, и в итоге акции были проданы 22 ноября 2016 года Совкомбанку за 382 млн руб. Два кредитора Пробизнесбанка обжаловали банкротные торги, считая, что они проведены с нарушениями и при злоупотреблении правом со стороны АСВ, покупателя и оператора электронной площадки, что привело к ограничению доступа других лиц к торгам и существенному снижению цены продажи банка.

Арбитражные суды отклонили иск, признав пропущенным срок исковой давности и отсутствие нарушений со стороны АСВ. Но по жалобе одного из кредиторов (ООО «Автоцентр») ВС передал дело в коллегию. По мнению кредитора, срок давности не пропущен, участникам были даны «недопустимо короткие сроки для подачи заявок» (полтора дня), а проекты договоров купли-продажи и задатка не были опубликованы на Федресурсе. Кроме того, истец считает торги притворными, а Совкомбанк ненастоящим покупателем, так как он почти не менял совет директоров «Пойдем!», назначенный АСВ, а через два месяца продал 75% акций банка лицам, связанным с агентством. К ним заявитель относит бывших топ-менеджеров банка «Российский капитал», который на тот момент на 100% принадлежал АСВ. По мнению «Автоцентра», эти граждане не могли сами участвовать в торгах из-за конфликта интересов. «Такого запрета в законе нет, но аффилированность может говорить о недобросовестности организатора торгов»,— отмечает Дмитрий Якушев из АБ «Андрей Городисский и партнеры».

По данным на сайте ЦБ на 31 августа 2018 года, крупнейшим акционером банка «Пойдем!» с пакетом в 33,5% стал Валерий Кузовлев и другие бывшие менеджеры «Российского капитала»— Михаил Березов, Владимир Воейков. Леонид Бацев и Инна Рябова (входили в состав топ-менеджмента «Пойдем!»), а также Наталья Вароди, Дмитрий Дякин. «Российский капитал» возглавлял Михаил Валерьевич Кузовлев, но является ли он родственником Валерия Кузовлева неизвестно. При этом в отчетности Совкомбанка по МСФО за 2016 год, когда состоялась сделка, покупка и продажа акций КБ «Пойдем!» вообще не отражена.

В пресс-службе АСВ "Ъ" сообщили, что принадлежавшие Пробизнесбанку акции банка «Пойдем!» были реализованы в порядке, предусмотренном законом и согласованном кредиторами банка. «Кредитор Пробизнесбанка оспаривает состоявшиеся торги и их результаты, однако его доводы судами трех инстанций не были признаны в должной мере убедительными»,— отметили там. В пресс-службе «Пойдем!» заявили "Ъ", что Совкомбанк купил акции банка в ходе торгов, на официальной площадке АСВ, затем с прибылью перепродал эти акции, стоимость приобретения акций Совкомбанком была рыночной на тот момент. В Совкомбанке сообщили "Ъ", что не согласны с утверждением истца о нарушениях в проведении торгов, о притворном характере сделки.

По словам юристов, дело по оспариванию продажи имущества банка-банкрота является беспрецедентным в ВС. «Также впервые в ВС будет рассматриваться соответствие поведения АСВ требованиям добросовестности при заключении сделок»,— подчеркивает Радик Лотфуллин из Saveliev, Batanov & Partners. Шансы на победу кредитора довольно высоки — экономколлегия удовлетворяет жалобы в 96,7% случаев, добавляет он. Дмитрий Якушев уточняет, что для отмены торгов должны быть установлены серьезные нарушения: «Ими могут быть неразмещение документации и слишком короткий срок для подачи заявок, если это ограничило доступ к торгам».

Если ВС отменит торги, это повлечет недействительность сделки по продаже акций. «Вернуть акции банкроту можно через иск об истребовании имущества у последних покупателей, который должно подать АСВ»,— замечает Радик Лотфуллин. В случае успешного возврата акций «Пойдем!» в конкурсную массу, банкрот получит банк с совершенно иными финансовыми показателями. По словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслана Коршунова, на 1 декабря 2018 года размер активов «Пойдем!» по РСБУ составил 18,2 млрд руб. (+22,5% по сравнению с двумя годами ранее), величина собственных средств — 3,1 млрд руб. (+42,4%). Или можно потребовать рыночную стоимость акций с Совкомбанка, если доказать его недобросовестность, говорит Дмитрий Якушев.

Анна ЗАНИНА, Вероника ГОРЯЧЕВА