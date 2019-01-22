22.01.2019 17:30 2518

Банк России решил ввести временную администрацию в Московский индустриальный банк (МИнБанк) вместо того, чтобы просто забрать у него лицензию, так как это довольно крупный банк, который имеет значение для ряда регионов. Об этом журналистам рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев, передает корреспондент РБК.

Утром во вторник, 22 января, ЦБ объявил, что санация МИнБанка будет проводиться через Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор станет инвестором банка и в первую очередь предоставит ему средства на поддержание ликвидности. МИнБанк занимает 33-е место по активам в российской банковской системе (320,5 млрд руб. на 1 января 2019 года).

По словам Поздышева, это «довольно крупный» банк, который был сконцентрирован на кредитовании юрлиц. Так, из баланса в 316 млрд руб. кредитный портфель банка составлял 216 млрд руб., где 183 млрд — кредиты юрлицам. Именно они и составили основную проблемную зону банка. «123 млрд руб. из них — потенциально проблемные кредиты», — отметил Поздышев.

МИнБанк был оценен как «значимый для отдельных регионов», отметил Поздышев. «Доля кредитования в отдельных регионах очень значительная: в Карачаево-Черкесии — более 25%, в Чеченской республике — 18%, в Курганской области — 19%. Мы смотрим, насколько уход банка с рынка негативно повлияет на экономику регионов», — объяснил Поздышев принятое Центробанком решение.

Регулятор не нашел в банке случаев «массового кредитования собственниками самих себя и своих собственных проектов». «В отличие от других случаев, где даже при похожем размере баланса банка принималось решение об отзыве лицензии, здесь мы не выявили каких-либо криминальных историй, когда собственники банка выводили средства на свои собственные компании», — сказал зампред ЦБ.

Наоборот, банк выдавал довольно большое количество рыночных кредитов, но не самым рентабельным компаниям. «К сожалению, либо в силу значительной долговой нагрузки, либо в силу некачественного оборудования, либо в силу стратегических решений большинство кредитуемых банком заемщиков оказались низкорентабельными», — констатировал Поздышев.

Типичный клиент МИнБанка — это, например, завод «СтавропольАвто». Банк начал финансирование проекта в 2013 году, срок погашения кредита истекает в 2026 году. В результате финансирования был построен завод в городе Михайловске, который собирает китайские автомобили. «Я могу сильно сомневаться, что именно в этом месте сборка автомобилей сильно дешевле, чем в Китае, но тем не менее завод построен и производит автомобили», — сказал зампред регулятора.

В силу этого уже на протяжении примерно четырех лет банк убыточен, резюмировал Поздышев. Размер убытка составляет примерно половину капитала — не менее 13 млрд руб. «Без каких-то внешних вливаний банк не сможет стать рентабельным и не сможет сам себе докапитализировать», — прокомментировал Поздышев.

Бессменным руководителем Московского индустриального банка с 1998 года является Абубакар Арсамаков, в 2016 году он безуспешно баллотировался в Госдуму от «Справедливой России». В 2010 году глава Чечни наградил Арсамакова высшей наградой в республике — орденом Ахмата Кадырова.

Акционерный капитал банка разделен между разным собственникам, пакеты которых не превышают 9%. Самому Арсамакову и его семье принадлежат 12,42% банка. Санация через ФКБС предполагает, что 99% акций банка перейдут под контроль регулятора.

Екатерина ЛИТОВА, Павел КАЗАРНОВСКИЙ