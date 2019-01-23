23.01.2019 08:40 347

«Промсвязьбанк» (ПСБ), ставший опорным для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), подписал кредитные соглашения с предприятиями ОПК на сумму около 130 млрд рублей. Об этом председатель ПСБ Петр Фрадков рассказал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как напомнил глава правительства, банк «находился в сложном положении». Кредитная организация была подвергнута сначала процедуре санации, а потом было принято решение о ее докапитализации. В конце прошлого года «Промсвязьбанк» стал опорным для оборонно-промышленного комплекса страны.

— Сейчас мы подписали кредитных соглашений с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму около 130 млрд рублей, и эта работа активно продолжается, — доложил Петр Фрадков Дмитрию Медведеву. — Полностью сформировали инфраструктуру для проведения расчетов по гособоронзаказу, сформирован штат специалистов. Сейчас банк в рамках принятых вами решений берет для сопровождения контракты по гособоронзаказу и новые контракты, которые заводятся сразу на банк. Мы сопровождаем уже более 30% всех госконтрактов по гособоронзаказу страны.

Также ПСБ нарастил портфель поддержки и гарантийный кредит предприятиям малого бизнеса почти вдвое, и этот портфель составил 150 млрд рублей.

Глава «Промсвязьбанка» заверил председателя правительства, что новой команде удалось полностью восстановить финансовую стабильность организации и сейчас ее деятельность соответствует требованиям ЦБ.

— Банк имеет свою историю, поэтому сохраняет так называемую универсальную правоспособность, дающую ему возможность работать как с предприятиями промышленности, включая оборонную, так и с розницей, с обычными вкладчиками и клиентами, — отметил Дмитрий Медведев. — И, наверное, такая схема работы позволяет банку обретать лучшую устойчивость, я имею в виду присутствие в различных секторах российской экономики.

Ранее сообщалось, что на долю ПСБ приходится около 85% от общего объема военной ипотеки. За прошлый год было выдано жилищных кредитов военнослужащим более чем на 5 млрд рублей, при этом до 98% составляют ссуды на рефинансирование.

По решению правительства российские банки должны до мая передать в ПСБ первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, что составляет около 70% от их общего количества. По прошлогодней оценке Минфина, ПСБ могут перейти и кредиты санкционным компаниям на общую сумму до 1 трлн рублей вместе с соответствующим капиталом. Напомним, история восстановления финансовой стабильности кредитной организации, некогда входящей в топ-10 частных банков России, началась в конце 2017 года. Дыра в капитале оценивалась в 100–200 млрд рублей. Уже в марте прошлого года ЦБ объявил, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выкупит 99,9% акций ПСБ на сумму 113,4 млрд рублей. Спустя несколько дней банк перешел под контроль АСВ.Минфин сообщал о докапитализации банка в 2018 году на 20 млрд рублей в дополнение к 5 млрд рублей, одобренным ранее. В 2019 году процедура может быть проведена вновь, но пока конкретных решений со стороны государства не принято.

Павел ПАНОВ

