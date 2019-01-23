23.01.2019 08:50 418

В договорах страхования жизни, а также полисах, обеспечивающих защиту от несчастных случаев и болезней, появится новый элемент — памятка для граждан. В ней просто и доступно будут описываться все характеристики приобретаемого продукта и возможные риски. Работать по новым правилам страховщиков обязывают специальные стандарты. Они вступают в силу 23 января.

Стандарты разработал Всероссийский союз страховщиков (ВСС). В первую очередь, они призваны решить проблему некорректных продаж сложных страховых продуктов, например, программ инвестиционного или накопительного страхования жизни. Граждане используют их как альтернативу банковским вкладам (особенно в пору низких ставок по депозитам), но не всегда осознают связанные с этим риски и часто не до конца разбираются в нюансах. Например, не знают о том, что доходность по таким полисам не гарантирована, что средства не подпадают под систему страхования вкладов или, как в случае с накопительным страхованием, что договор может содержать обязательство для клиента регулярно делать взносы. Часто в заблуждение клиентов вводят и сами продавцы, уверяя, что инвестиционное страхование жизни — это, по сути, банковский вклад, только лучше.

Некоторые клиенты оказываются не осведомлены и о других деталях. К примеру, о своем праве расторгнуть договор страхования без штрафных санкций в период охлаждения.

Это 14-дневный срок, установленный указанием Банка России. Или о том, что заключение договора личного страхования не является обязательным условием выдачи кредита.

Теперь информация обо всех ключевых свойствах страховых продуктов будет содержаться в специальной памятке. Она, как пояснили "Российской газете" во Всероссийском союзе страховщиков, должна размещаться на первой странице пакета документов, которые предоставляются клиенту.

Если договор страхования заключается в письменной форме, человек, приобретающий полис, должен будет подписать памятку — гарантия, что он с ней ознакомился. Если же договор электронный (при покупке страховки онлайн), памятка будет появляться перед тем, как клиент нажмет кнопку "я согласен оплатить". Стандарты будут актуальны для всех каналов продаж, включая агентские (полисы инвестиционного страхования жизни, к примеру, в основном продаются через банки).

"Мы убеждены, что вступление в силу стандартов по страхованию жизни позволит свести практически к нулю число жалоб граждан, которые купили такой полис в банке, услышав от банковского клерка, что это что-то вроде депозита. Соблюдение жестких требований по донесению информации до страхователей в конечном итоге сделает этот вид страхования популярнее и повысит доверие к страхованию в целом", — отметил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

В ближайшее время Союз проведет оценку того, как страховые компании выполняют требования стандартов. Для этого уже запущен опрос на предмет принятых участниками рынка мер. Полная картина будет ясна через 3-5 дней, уточнили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

Новые правила должны свести к минимуму продажи страховых продуктов под видом банковских вкладов

Банк России разработал свои требования к продаже программ инвестиционного страхования жизни. Регулятор объяснял это ростом числа жалоб, которые в том числе были связаны с неполучением гражданами ожидаемого дохода по окончании срока действия договоров. В 2018 году доля таких жалоб среди всех поступивших обращений в ЦБ выросла более чем в два раза. Мониторинг, проведенный регулятором, показал, что агенты недостаточно информируют потребителей об особенностях и рисках инвестиционного страхования жизни.

"Страховщики и их агенты активно начали предлагать гражданам полисы инвестиционного страхования с низким порогом входа, при продажах которых возрастает риск введения клиентов в заблуждение относительно основных характеристик продукта", — уточняли в Банке России.

Указание ЦБ (документ находится на регистрации в Минюсте) обязывает участников рынка не только раскрывать информацию о программах инвестиционного страхования жизни, но и следить, чтобы новые правила работы соблюдали их агенты. Проверять соблюдение требований Банк России собирается через контрольные закупки. Кроме того, он оставляет за собой право в качестве дополнительной оперативной меры вводить полный запрет на продажу полисов инвестиционного страхования агентами.

Также Банк России запланировал ряд системных мер, которые предполагается реализовать в средне- и долгосрочной перспективе. Речь, в частности, идет о реформе квалификации розничных инвесторов, изменении регулирования сложных финансовых инструментов и увеличении штрафов для страховых организаций за нарушения установленных требований.

Подобные меры повысят ответственность страховых компаний и их агентов, а также сформируют более осознанное отношение потребителей к приобретению программ инвестиционного страхования жизни, полагают в ЦБ.

Юлия КРИВОШАПКО

