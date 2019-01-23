23.01.2019 09:00 527

Россияне с этого года приступают к наращиванию накоплений, фактически возвращаясь к сберегательной модели поведения. В 2019-м они соберут 5,5 трлн рублей — на 22% больше, чем в прошлом году, следует из макропрогноза Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН), с которым ознакомились «Известия». До этого два года подряд прирост накоплений россиян был одинаковым — 4,5 трлн рублей ежегодно. Возврату к сбережениям способствуют ускорение инфляции и повышение ставок по вкладам. Таким образом, в этом году стало выгоднее копить, чем тратить.

В 2019 году темпы увеличения сбережений граждан по сравнению с прошлым годом вырастут на 22%, всего за год россияне накопят 5,5 трлн рублей, следует из прогноза ИНП РАН. В 2020-м граждане сберегут больше на 12,7% — 6,2 трлн рублей, а в 2021 году — на 6,4%, всего 6,6 трлн рублей.

Ситуация в российской экономике действительно складывается так, что копить становится выгоднее, чем тратить, рассказал «Известиям» один из авторов прогноза, замдиректора ИНП РАН Александр Широв.

— С 2016 года граждане совершали крупные покупки, реализуя отложенный спрос, который сформировался в кризис, — отметил Александр Широв. — Сейчас же два фактора сошлись одновременно: люди уже сделали необходимые крупные покупки и в то же время из-за роста НДС и ставок по вкладам ситуация стала больше располагать к накоплениям, нежели к тратам.

Он добавил, что говорить о полном уходе населения к сберегательному поведению можно будет, когда резко начнут расти реальные доходы граждан, но при этом не будет увеличиваться потребление.

В пресс-службе Центробанка «Известиям» сообщили, что говорить о полном возврате россиян к сберегательной модели поведения преждевременно. При этом в регуляторе подчеркнули, что повышение НДС, замедление роста доходов из-за падения цен на нефть, а также снижение темпов роста кредитования затормозят потребление населения.

По данным Росстата, на 1 декабря 2018 года у россиян без учета валютных вкладов было накоплено 32,2 трлн рублей. В последние полгода эта цифра почти не увеличивалась. Чуть больше 10 трлн рублей граждане хранят в ценных бумагах и наличными. Остальное приходится на рублевые депозиты.

В 2017-м и 2018-м россияне копили по 4,5 трлн рублей ежегодно. Роста не было, поскольку население страны на фоне замедляющейся инфляции и снижающихся ставок по кредитам ушло от сберегательной модели поведения, сформированной в кризис 2014–2015 годов. Копить было невыгодно из-за низких ставок по вкладам. Например, в середине прошлого года они опускались до 5%. Однако, наоборот, стало рентабельно брать кредиты, ипотеку и делать крупные покупки. Проценты по потребительским займам незначительно превышали 10%, а по жилищным — снизились до 8%.

С этого года из-за увеличения НДС с 18 до 20% произошел всплеск инфляции. По прогнозу первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, рост цен может достигнуть своего пика во II квартале и вплотную приблизиться к 6%. Такая ситуация вынуждает регулятор увеличивать ключевую ставку, из-за чего кредиты и вклады становятся дороже.

Таким образом, в этом году стало выгоднее копить, чем тратить. Ставки по депозитам сейчас выросли до 7,5–8%. Одновременно увеличились и проценты по кредитам: по потребительским примерно до 13–14%, по ипотечным — до 9-10%.

Сдерживать россиян в тратах будет и не такой существенный рост реальных зарплат, как в прошлом году. В 2018-м оплата труда повышалась опережающими темпами в связи с выполнением майских указов президента по увеличению заработных план бюджетников. Пик был в первом квартале — 10,2%. В этом году по прогнозу Минэкономразвития зарплаты вырастут лишь на 1,4%, что в три раза ниже прогнозируемой министерством инфляции на этот год.

Россияне еще как минимум два года будут демонстрировать сберегательную модель поведения, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Помимо увеличения НДС на желание граждан больше копить, чем тратить, в ближайшие годы будет влиять отсутствие существенного роста доходов.

В правительстве и Центробанке считают, что всплеск роста цен из-за увеличения налога на добавленную стоимость будет исчерпан уже в следующем году. Регулятор не меняет свою цель по ежегодному росту инфляции вблизи 4%.

Инна ГРИГОРЬЕВА

