23.01.2019 09:20 2094

Санация Московского индустриального банка (МИнБанк) увеличит долю государства в российском финансовом секторе на 1–2 п.п., оценили для «Известий» эксперты РАНХиГС и ЦМАКП. Процедура оздоровления кредитной организации продлится от шести месяцев до года, рассказал журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев. При этом работа банка не остановлена, он продолжает обслуживать своих клиентов в обычном режиме. В организации не было обнаружено криминальных схем вывода денег. Проблема в том, что существенная часть его заемщиков оказалась не в состоянии обслуживать свои долги.

22 января Центробанк через механизм консолидации банковского сектора взял на санацию Московский индустриальный банк. Он занимает 33-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций. Дыра в капитале МИнБанка, по оценке Василия Поздышева, составляет от 60 млрд до 100 млрд рублей.

Летом глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме, говорила, что регулятор в будущем планирует редко санировать банки. К этому механизму он собирался прибегать только в отношении системно значимых кредитных организаций. МИнБанк в этот список не входит. Зампред ЦБ подчеркнул, что криминальных схем по выводу денег из организации обнаружено не было.

«Проблемы банка были вызваны главным образом его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестпроектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью», — сообщается на сайте регулятора. Значительная часть активов организации утратила ликвидность и перестала приносить доход. В результате капитал МИнБанка резко снизился и были нарушены обязательные нормативы. По словам Василия Поздышева, сумма проблемных кредитов составляет 123 млрд рублей. При этом общий корпоративный портфель оценивается в 183 млрд рублей. Санация займет от шести месяцев до года.

— В настоящее время принято решение о поддержке банка в случае возможного временного оттока клиентских средств. В плане участия мы зарезервировали сумму финансовой поддержки банка. Сейчас это 77 млрд рублей в виде кредитов на ликвидность, — рассказал журналистам Василий Поздышев.

В МИнБанке оперативно не прокомментировали «Известиям» целесообразность санации организации. В пресс-службах ЦБ и ФАС не ответили на вопросы «Известий» об увеличении доли государства в экономике из-за процедуры оздоровления Московского индустриального банка.

По данным недавнего совместного исследования РАНХиГС и ЦСР, доля государства в финансовом секторе по итогам 2017 года составляла 31,6%. С 2015 года этот показатель вырос на 9% в результате перехода под контроль регулятора крупных банков — ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка, писали ранее «Известия». По оценке завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Абрамова, переход МИнБанка на санацию в ЦБ повлечет за собой увеличение этого показателя еще на 1 п.п. Эксперт ЦМАКП Ренат Ахметов считает, что доля государства в финансовом секторе может вырасти и более существенно — в пределах 1,5–2%. Впрочем, аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай полагает, что госпакет в банковском секторе практически не увеличится, поскольку МИнБанк — не самая крупная финансовая организация.

Доминирующее положение госбанков негативно сказывается на конкуренции, поэтому для регулятора целесообразно скорее избавляться от активов, а не наращивать свое присутствие, полагает Александр Абрамов. По мнению Рената Ахметова, с учетом размера и разветвленности сети Московского индустриального банка его спасение благодаря переходу под контроль ЦБ оправданно. Однако в будущем действительно ЦБ следует реализовать этот актив, так как частные финансовые организации всё же более эффективны, чем государственные, резюмировал эксперт.

Президент Владимир Путин в прошлогоднем послании Федеральному собранию говорил о необходимости продажи санируемых банков частным инвесторам после того, как завершится их санация. Намерения продать кредитные организации высказывал и регулятор.

Инна ГРИГОРЬЕВА, Дмитрий ГРИНКЕВИЧ