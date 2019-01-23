23.01.2019 09:30 757

Повысить физическую активность и здоровье населения планируют с помощью компенсации части затрат на физкультурно-оздоровительные услуги. Уведомление о подготовке соответствующего законопроекта опубликовано на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Глава государства Владимир Путин в июле поставил задачу рассмотреть возможность ввести социальные налоговые вычеты на занятия спортом. Подготовка поправок в Налоговый кодекс началась по поручению Ольги Голодец, подтвердили РБК в аппарате вице-премьера.

Речь идет о поправках в ст. 219 Налогового кодекса о социальных налоговых вычетах. Сейчас она предусматривает налоговые вычеты как в свою пользу, так и для близких родственников, по расходам, в частности, на обучение и медицинские услуги. Теперь этот перечень будет дополнен физкультурно-оздоровительными услугами. Если, например, стоимость годового абонемента в спортзал составляет 50 тыс. руб., то пользователь сможет вернуть себе 13% — 6,5 тыс. руб.

Конкретные виды услуг и список организаций, на которые будет распространяться вычет, определит Минспорта, сообщила РБК пресс-служба Минфина.

Но компенсировать затраты на дорогостоящие услуги не удастся. Расходы, по которым можно получить социальный налоговый вычет, не могут превышать 120 тыс. руб. за налоговый период (календарный год). Это означает, что максимальная сумма вычета составляет 15,6 тыс. руб. (13% от 120 тыс. руб.), если в Налоговый кодекс не будут внесены поправки, увеличивающие его размер, пояснила РБК юрист компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Элла Лалуева.

Ввести новый налоговый вычет в действие предполагается в январе 2020 года.

В России около 50 млн граждан занимаются спортом, отмечал министр спорта Павел Колобков. В последнем майском указе президента поставлена задача — увеличить их долю до 55% к 2024 году, примерно до 80 млн человек. Такой показатель заложен в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» с объемом финансирования 150 млрд руб., который вошел в национальный проект «Демография».

Налоговый вычет станет дополнительной мотивацией для активных занятий спортом, прокомментировал РБК председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев. «На сегодняшний день здоровый образ жизни, правильное питание и занятия спортом — это тренд. Модно иметь подтянутую фигуру, ходить в фитнес-клуб. Считаю, что такой формат возмещения стоимости занятий физкультурой будет востребован», — добавил депутат.

Сейчас Налоговый кодекс предусматривает социальные налоговые вычеты за платное обучение, лечение и лекарства, страхование жизни, пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения. При этом мера не пользуется большой популярностью. Налоговый вычет оформляли лишь 10% россиян, показал опрос Национального агентства финансовых исследований. Как сообщила РБК пресс-служба ФНС, по последним данным на 1 августа, социальные налоговые вычеты получили около 1,5 млн россиян. Больше всего — 685 тыс. человек — обратились за вычетом на лечение и покупку медикаментов.

Ольга АГЕЕВА