23.01.2019 10:10 801

Как стало известно "Ъ", в третью годовщину отзыва лицензии ЦБ у рухнувшего Внешпромбанка Следственный департамент (СД) МВД России возбудил новое уголовное дело в отношении экс-президента финансовой структуры Ларисы Маркус. Ранее она уже была признана судом виновной в хищении более 113 млрд руб. и сейчас отбывает срок в колонии. Однако обманутые VIP-вкладчики, не получившие никакой компенсации, требовали не только вернуть средства, но и заново привлечь госпожу Маркус к ответственности. Кроме того, продолжалось расследование и других эпизодов хищений, в том числе и в отношении родного брата экс-главы банка и его совладельца Георгия Беджамова, успевшего сбежать за границу.

По данным источников "Ъ" в силовых структурах, новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили в отношении Ларисы Маркус следователи СД МВД России, которые ранее уже довели до обвинительного приговора предыдущее расследование в ее отношении. Напомним, что госпожа Маркус и бывший вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова обвинялись в особо крупных мошенничестве и растрате средств кредитного учреждения. Как установили следователи, в период с 2009-го по 2015 год женщины вместе с рядом соучастников похитили с помощью различных махинаций более 113 млрд руб. Среди пострадавших оказались множество известных VIP-личностей, со счетов которых банкиры списывали огромные суммы. Как считали в МВД, привлекали клиентов Лариса Маркус и ее родной брат Георгий Беджамов, являвшийся помимо прочего президентом Федерации бобслея и скелетона России, пользуясь своими обширными связями как в бизнес-кругах, так и среди политиков и даже в РПЦ. Как рассказывал "Ъ" , после того как в балансе Внешпромбанка была обнаружена огромная дыра, Георгий Беджамов поспешил скрыться за границу. Между тем его сестру и Екатерину Глушакову арестовали. Женщины признали свою вину в хищениях, попросив о суде в особом порядке, но приговор Хамовнического суда, оглашенный в мае 2017 года, оказался суровым: Ларису Маркус отправили в колонию на восемь с половиной лет, а ее подельницу — на четыре года. При этом Княжество Монако, где осел Георгий Беджамов, отказало российской Генпрокуратуре в его выдаче.

Сложившаяся ситуация не устраивала ни одну из сторон. Адвокаты осужденных считали решение суда чересчур суровым, а потерпевшие, которым суд предложил взыскивать свои деньги с помощью гражданских исков, требовали возбудить новое уголовное дело в отношении госпожи Маркус. Для этого имелись основания, тем более что из первого расследования были выделены материалы не только в отношении сбежавшего Беджамова, но и других «не установленных следствием соучастников». Причем по этим материалам, как утверждают источники "Ъ", все это время действительно велась кропотливая работа. Как сообщал "Ъ" , летом прошлого года оперативники и следователи задержали и предъявили обвинение в растрате или хищении трем бизнесменам, которые ранее являлись фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Однако представленные суду доказательства оказались настолько неубедительными, что в удовлетворении ходатайств отказали. Но 21 января, в трехлетнюю годовщину отзыва ЦБ лицензии у Внешпромбанка, стало известно, что осужденная Лариса Маркус снова стала фигурантом расследования. Как следует из базы Тверского райсуда, туда уже направлено ходатайство следователей МВД о новом аресте экс-президента банка. Поскольку она находится в колонии, это не более чем формальность. Тем не менее к заседанию, которое проведет в пятницу судья Ольга Затомская, госпожу Маркус должны доставить в столичный СИЗО в Печатниках.

Адвокат Сергей Бельчич, ранее представлявший интересы как Ларисы Маркус, так и Георгия Беджамова, заявил "Ъ", что он перестал защищать экс-президента Внешпромбанка. По его словам, о новом уголовном деле ему ничего не известно, а последнее, что он слышал,— его бывшая подзащитная продолжала отбывать свой срок.

Сергей СЕРГЕЕВ