23.01.2019 10:20 685

В Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) поступило ходатайство от неназванного покупателя о приобретении 47,5% акций в многоотраслевом холдинге «Сибирский деловой союз» (СДС). Согласно сайту холдинга, он входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров угля в России.

«Ходатайство на одобрение сделки по приобретению 47,5% голосующих акций в уставном капитале СДС поступило в антимонопольный орган от физического лица. Информация о персональных данных заявителя не может быть размещена в открытом доступе в целях соблюдения закона о персональных данных», — сообщил РБК представитель регулятора. В компании отказались назвать участников сделки, сообщив, что это «перераспределение акций внутри холдинга, речь не идет о появлении в компании новых лиц».

Два собеседника РБК, близких к угольным компаниям Кузбасса, рассказали, что один из основателей СДС и экс-депутат Госдумы Владимир Гридин решил выйти из бизнеса, продав свою долю в нем давнему партнеру и совладельцу компании Михаилу Федяеву. По словам источников, Гридин давно отошел от управления холдингом и его активами. «Он большую часть времени проводит в Европе и мечтает о пенсии», — говорит один из собеседников РБК. Согласно базе данных СПАРК, Гридину и его сыновьям, по данным на 2004 год, принадлежало 66,67% холдинга СДС, а оставшиеся 33,33% — Федяеву. Таким образом, после завершения сделки (у ФАС есть 30 дней на ее рассмотрение) Федяев получит контроль над холдингом, в составе которого крупные производители угля и вагонов «СДС-Уголь» и «Алтайвагон».

«Сейчас удачный момент для продажи доли в СДС, самыми значимыми активами которого являются угольные шахты», — говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Цены на уголь, по его словам, уже начали снижаться с пиковых уровней 2018 года ($100–110 за тонну), и в ближайшие годы этот тренд сохранится.

Цена союза

За последние годы собственники распродали значительную часть активов холдинга. В 2015 году СДС продал бизнесмену Константину Гончарову 74,99% акций «Новотранса». В 2016 году AEON Corporation Романа Троценко приобрел производителя азотных удобрений «СДС Азот», а холдинг «Новапорт», где он же является совладельцем, — кемеровский аэропорт. Троценко СМИ называли дружественным партнером Федяева. Владелец AEON в ноябре прошлого года заявил, что готов вложить до 50 млрд руб. в том числе в добычу угля. Под угольными проектами он понимает развитие компании «СДС-Уголь», сообщал «Интерфакс».

В конце прошлого года СДС продал «Прокопьевский угольный разрез» и обогатительную фабрику «Прокопьевскуголь» миллиардеру Константину Струкову за $130 млн (он же годом ранее купил у СДС разрез «Киселевский»). Об этом сообщал Forbes. Издание поясняло, что собственники холдинга распродают активы, чтобы снизить долг, который накопился в 2000-х годах, когда СДС активно скупал кузбасские угольные активы на кредиты. Источники Forbes сообщали, что долг холдинга СДС в конце 2017 года составлял не менее 50 млрд руб., основные кредиторы — Сбербанк и Газпромбанк.

В 2018 году «СДС-Уголь» планировал добыть 26,8 млн т угля. «Если считать, что компания зарабатывала на продаже сырья в среднем по $20 EBITDA c тонны, то это около $540 млн в год. Это значит, что оценка всего холдинга с учетом остальных активов может быть от $2,2 млрд до $2,7 млрд», — подсчитал Максим Худалов. После вычета $1 млрд долга индикативная оценка доли Гридина может быть в районе $570–810 млн.

По данным СПАРК, в 2017 году «СДС-Уголь» получил 5,6 млрд руб. выручки, 3,3 млрд руб. доналоговой прибыли и 12 млрд руб. чистой прибыли.

Гридину и Федяеву также принадлежат доли в проекте порта Суходол в Приморье по перевалке 20 млн т угля в год. В 2018 году они изменили структуру владения, переведя на себя по 25,1% порта, тогда как ранее 100% в нем владел холдинг СДС. Блок-пакет в проекте также получили РЖД. В создание порта планировалось вложить свыше 30 млрд руб.

Светлана БУРМИСТРОВА