Рубль перед аукционами ОФЗ и пиком налогов подрастает вместе с ЕМ-валютами

23.01.2019 10:50 715

Рубль утром среды подрастает вместе с валютами развивающегося и сырьевого сегментов форекса на фоне умеренного возобновления глобального спроса на риск, что может подразумевать и успешное размещение ОФЗ на сегодняшних аукционах.

На его стороне также уплата ключевых налогов 25 и 28 января, для чего экспортеры могут продавать выручку в ближайшие дни.

"В ближайшие дни рубль будет прежде всего поддерживать приближение пика налогового периода, кроме того, сегодня рубль может получить хорошую поддержку от аукционов Минфина по размещению ОФЗ, если они пройдут успешно", — сказал Алексей Антонов из компании Алор Брокер.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,37, и рубль набирает четверть процента.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи уровня 75,47, и здесь рубль дорожает на 0,1 процента.

Сегодня Минфин проведет два аукциона по размещению ОФЗ на 30 миллиардов рублей, что близко по объему с предыдущим размещением более чем на 35 миллиардов, рекордным за полгода.

Пик российского налогового периода приходится на ближайшую пятницу, когда завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов.

В среду утром сырьевые и развивающиеся валюты на форексе показывают в основном позитивную динамику, восстанавливаясь после двухдневного падения, при этом рост аппетита к риску сдерживается сохранением противоречий в американо-китайских торговых отношениях.

Евро дорожает против доллара на 0,1 процента ($1,1368) с начала дня.

Нефтяные котировки в плюсе после вчерашнего почти двухпроцентного снижения, и баррель Brent оценивается в $61,80, дорожая на полпроцента с начала дня.

Цены на рискованные активы и нефть растут из-за надежд на то, что увеличение расходов властями Китая позволит сдержать замедление экономики страны, оказывающее давление на финансовые рынки.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ