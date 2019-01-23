23.01.2019 11:00 716

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в удовлетворении ходатайства госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества девяти руководителей ПАО "Нота-банк" на сумму 37,3 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Агентство обжаловало в апелляции определение столичного арбитража от 13 ноября 2018 года.

Оценив разумность и обоснованность требований АСВ о принятии обеспечительных мер, а также вероятность причинения должнику или его кредиторам значительного ущерба в случае непринятия заявленной меры, суд пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, необходимых для удовлетворения этого ходатайства.

Ходатайство об аресте денежных средств было направлено в рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37,3 миллиарда рублей с экс-руководства банка.

В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 миллионов рублей, и еще семь руководителей Нота-банка.

В результате проверки обстоятельств несостоятельности банка, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Нота-банка. В частности, установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 24 ноября 2015 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов, часть из которых замещена на невозвратную задолженность технических юридических лиц и руководства кредитной организации.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 189.23 ФЗ от 26 октября 2002 года "О несостоятельности (банкротстве)" являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, считает агентство.

Арест финдиректора

Ранее Мосгорсуд продлил домашний арест экс-финансовому директору банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе по делу о мошенничестве на 350 миллионов рублей.

По словам представительницы следствия, в данный момент Марчуковы ежедневно ознакомляются с материалами уголовного дела, насчитывающего более 56 томов, которые в большей части состоят из финансово-бухгалтерской документации. После завершения ознакомления материалы дела будут отправлены в прокуратуру для утверждения обвинения и направления в суд для рассмотрения дела по существу.

Уголовное дело о хищениях в Нота-банке было возбуждено 21 декабря 2015 года. В июле 2016 года сестрам Марчуковым было предъявлено обвинение по эпизоду о мошенническом хищении 350 миллионов рублей у ООО "Фармстер", которое было признано потерпевшим по делу.

Адвокат Александр Морозов, представляющий интересы Марчуковой, ранее заявлял, что его клиентке предъявлено обвинение только по эпизоду, связанному с предполагаемым мошенническим хищением средств "Фармстера" в размере 350 миллионов рублей в рамках заключенного указанной организацией договора поставки с ООО "Элит Проект". Защитник настаивал на том, что все претензии, связанные с неисполнением договора поставки на указанную сумму, были урегулированы Арбитражным судом Москвы, о чем свидетельствует вступившее в законную силу решение.

В 2017 году адвокат Юрий Новиков, представляющий интересы бывшего начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в превышении должностных полномочий, воспрепятствовании следствию и коррупции, сообщил, что экс-финдиректор Нота-банка указала на высокопоставленного полицейского как на лицо, совершившее некоторые из инкриминируемых ему преступлений.

По версии правоохранительных органов, Захарченко предупредил руководство банка о предстоящем обыске. Дело полковника приобрело общественный резонанс, так как в его квартире было обнаружено почти девять миллиардов рублей в разной валюте, происхождение которых обвиняемый объяснить не смог.

Так, фигурантами другого уголовного дела являются бывшие совладельцы ПАО "Нота-банк" — братья Дмитрий и Вадим Ерохины, которые, по версии стороны обвинения, мошенническим путем совершили хищение более 2 миллиардов рублей из кредитного учреждения. Уголовное дело в отношении братьев, а также гадалки Ноны Михай рассматривается по существу в Останкинском суде столицы.