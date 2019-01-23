23.01.2019 11:30 989

В скором времени Сбербанк полностью откажется от комиссий за внутрибанковские денежные переводы. Об этом глава кредитной организации Герман Греф заявил в кулуарах Всемирного экономического форума, передает ТАСС.

«Мы уже начали вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. В начале прошлого года мы приняли решение о постепенном снижении [комиссий] до их полной отмены», — сказал глава Сбербанка, не уточнив, когда это может случиться.

По словам Грефа, переход к полностью бескомиссионным переводам внутри банка — это длительные процесс, который не делается за раз. Организация уже отменила комиссии для своих крупных партнеров, в основном для работодателей и зарплатников, а также ввела спецпредложения для отдельных категорий клиентов.

«Это достаточно значимый шаг для нас и достаточно значимые суммы. Разово отменить — это тяжело, шаг за шагом будем это делать», — отметил глава Сбербанка.

Помимо этого Греф добавил, что его банк планирует обсудить с Центробанком вопрос обязательного подключения к системе быстрых платежей. Несколькими днями ранее глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что подключение к системе быстрых платежей должно стать обязательным для системно значимых банков. Глава Сбербанка назвал это «лишним шагом», поскольку на рынке параллельно создается коммерческая система переводов.

«Я уже много раз говорил, что нам интересно поддержание конкурентных условий, нам никто не подарил эту систему, мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора, но мы готовы к любому варианту. Нам кажется, что это просто лишний шаг, все равно параллельно создается коммерческая система», — считает Греф.

В настоящее время Сбербанк взимает комиссию со своих клиентов за переводы в другие регионы.

На прошлой неделе, 15 января, газета «Коммерсантъ» писала, что ФАС, Центробанк и Минфин провели анализ рынка денежных переводов России и пришли к выводу, что необходимо заставить банки уравнять размер комиссии за внутри- и межрегиональные переводы в рамках одной кредитной организации. Если же банк не взимает комиссию внутри региона выпуска карты, но списывает ее на межрегиональном уровне, то такая комиссия должна быть отменена.

Анна ТРУНИНА