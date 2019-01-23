23.01.2019 13:30 745

Арбитражный суд Москвы удовлетворил два заявления банка ВТБ о включении долга перед ним в размере около 8,5 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов ОАО "ГлобалЭлектроСервис", входящего в группу "Сумма", говорится в материалах суда.

В декабре 2018 года суд включил в реестр ОАО задолженность перед госкорпорацией Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в размере 2,6 миллиарда рублей, ВТБ в 430 миллионов рублей и банком "Российский капитал" в 596 миллионов рублей.

Кроме того, временный управляющий компании Михаил Андреев подал в ноябре прошлого года заявление о взыскании солидарно 17,1 миллиарда рублей с владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и еще 14 юридических и физических лиц. Заявление управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.

Столичный арбитраж летом по заявлению ООО "НТ-Ком Инжиниринг" ввел процедуру наблюдения в отношении компании "ГлобалЭлектроСервис". Временным управляющим должника был утвержден Андреев из ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа". Судебное разбирательство по рассмотрению дела по существу назначено на 28 января 2019 года.

Уголовные дела Магомедовых

Тверской суд Москвы 1 ноября прошлого года удовлетворил ходатайство следствия о продлении до февраля 2019 года ареста в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Этим же решением суд продлил арест в отношении третьего фигуранта дела экс-главы строительной компании "Интекс" Артура Максидова.

Таким образом, суд отклонил ходатайства адвокатов обвиняемых об избрании меры пресечения, не связанной с реальным лишением свободы. Так, суд не стал менять содержание в СИЗО на залог в размере 2,5 миллиарда рублей в отношении Зиявудина Магомедова.

Магомедовы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере), частью 1 статьи 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Помимо этого, Магомеду Магомедову вменяется незаконное хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ). Другому фигуранту дела экс-главе строительной компании "Интекс" Артуру Максидову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159, части 3 статьи 210 УК РФ.

По данным следствия, Магомедовы и Максидов причастны к организации преступного сообщества, в результате противоправной деятельности которого из государственного бюджета были похищены денежные средства на общую сумму порядка 2,5 миллиарда рублей, часть из которых находится за пределами РФ. Еще два фигуранта дела, скрывающиеся от следствия в ОАЭ, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Сами фигуранты дела свою вину в инкриминируемых преступлениях не признают.