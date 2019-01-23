23.01.2019 15:30 1270

Несколько крупных частных банков подготовили проект Консолидированного зарплатного реестра — он должен изменить ситуацию на рынке, при которой 75% зарплат россиян поступают на счета ВТБ и Сбербанка. Инициаторами проекта выступили Альфа-банк, Тинькофф банк и Совкомбанк, рассказал «Ведомостям» зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин.

Ранее на этой неделе Сенин, выступая на парламентских слушаниях, отмечал, что крупнейшие госбанки, получая зарплатные проекты, аккумулируют не только средства населения, но и информацию о пользователях.

По словам Сенина, после создания реестра само понятие «зарплатный проект» исчезнет — банки будут конкурировать за средства работника, общаясь напрямую с ним, а не с его работодателем. В рамках предложенной тремя банками схемы сотрудник должен сообщить банку, услугами которого он пользуется, данные о своем работодателе (наименование и ИНН). Это будет оформляться как волеизъявление клиента. Банк передает эти данные в Консолидированный зарплатный реестр. В свою очередь, работодатель загружает данные о сотрудниках в свой личный кабинет в том банке, в котором у него открыт расчетный счет или зарплатный проект. Этот банк передает общую сумму на зарплаты сотрудникам в Консолидированный зарплатный реестр, а тот распределяет эту сумму по банкам.

Инициатива будет обсуждаться с ЦБ в ближайшее время, разработка реестра находится «в начальной стадии».

По словам гендиректора Совкомбанка Алексея Панферова, предложенная схема позволит банкам предлагать свои услуги напрямую розничным клиентам, а не корпорациям. В качестве примера банки-инициаторы приводят британскую систему BACS, которой пользуются 90% сотрудников британских компаний.

Закон, который позволяет работникам самим выбирать банк для зачисления зарплаты, действует с 2015 года. Сотрудник, который желает изменить «зарплатный» банк, должен уведомить работодателя об этом не позднее, чем за пять дней до зачисления зарплаты, сообщив ему новые реквизиты для перевода средств. Однако еще в октябре 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина признавала, что проблема «зарплатного рабства» все еще существует.