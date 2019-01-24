24.01.2019 08:40 630

К 1 июля фонд защиты прав дольщиков, созданный по поручению президента, должен консолидировать портфели страховщиков, банков и Общества взаимного страхования (ОВС). Соответствующий законопроект будет в ближайшее время направлен в Госдуму, сообщил «Известиям» председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям ГД Николай Николаев. Речь может идти о дополнительных 40 млрд рублей. Страхование ответственности застройщиков было добровольным, поэтому далеко не по всем долгостроям есть финансовые гарантии. Фонд пока собрал с девелоперов 10,6 млрд рублей. Средств явно недостаточно для решения всех проблем дольщиков. Общая стоимость достройки всех проблемных домов в стране оценивается в 400–600 млрд рублей.

Навести порядок

С 1 июля 2019 года должен заработать новый механизм долевого строительства, по которому граждане будут направлять деньги не напрямую застройщикам, а на эскроу-счета в банки. Кредитные организации возьмут на себя ответственность по страховым обязательствам. К этому сроку необходимо привести в порядок ситуацию со страхованием объектов, строительство которых началось ранее, сказал «Известиям» Николай Николаев. Депутат готовит законопроект о консолидации на базе фонда всех ранее внесенных средств и гарантий. До создания фонда существовало три способа застраховать ответственность перед дольщиком: сделать взнос в страховую компанию (лидерами рынка были ВСК, «Респект», «Проминстрах»), Общество взаимного страхования или получить банковскую гарантию.

Несмотря на колоссальный объем собранных страховых премий — около 43 млрд рублей, — пострадавшие получили всего 1 млрд рублей, отметил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. Число обманутых граждан всё время росло. В результате президент принял решение создать государственный компенсационный фонд дольщиков, а позже поручил отказаться от традиционной схемы долевого строительства и перейти на проектное финансирование с участием банков.

— Мы сейчас обсуждаем вопрос передачи портфеля от страховщиков, банков и от ОВС. Необходимо всё свести к единому механизму. Речь идет не только и не столько о передаче средств, сколько о получении публично-правовой компанией полной информации, составлении общей картины. Нам важен каждый человек, который заключил ДДУ, и гарантированное исполнение обязательств по договорам, — пояснил «Известиям» Николай Николаев.

Парламентарий посетовал, что, к сожалению, этот вид страхования был добровольным, поэтому многие долгострои остались без финансовых гарантий.

Он добавил, что законопроект будет в ближайшее время представлен на обсуждение. Фонд должен консолидировать портфели до 1 июля 2019 года, когда начнет действовать новый механизм долевого строительства.

В Минстрое перенаправили запрос «Известий» в фонд. В пресс-службе фонда отметили, что будут следовать любым принятым законодательным нормам.

По словам Николая Алексеенко, сегодня в проблемные переходят 13 из 100 строящихся домов, а потери на этих объектах составляют в среднем 50% средств от вложенных. Общая стоимость достройки всех проблемных домов в стране оценивается в 400–600 млрд рублей.

Пошли в рост

В фонде защиты прав дольщиков 2,5 тыс. застройщиков застраховали около 270 тыс. квартир на 10,6 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе организации. Изначально девелоперы должны были делать взносы в фонд по корпусам, в которых первый ДДУ заключен после 21 октября 2017 года, то есть с момента создания новой структуры. По старым проектам застройщики, как обычно, страховались у рыночных игроков. Однако в конце прошлого года ЦБ запретил страховать ДДУ лидеру рынка — компании «Респект». На рынке фактически не оказалось ни одной компании, которая могла бы дальше продолжать работать с девелоперами. Депутаты мгновенно приняли поправку, обязывающую застройщиков делать отчисления в фонд, а не в страховые компании, которые по факту ничего не выплачивали пострадавшим гражданам.

Опрошенные «Известиями» застройщики рассказали, что уже начали перечисления в фонд по проектам, запущенным до 21 октября 2017 года. В фонде дольщиков подтвердили, что это сделали около 230 компаний, которые уже перечислили 130 млн рублей более чем по 500 строящимся объектам.

— Если раньше мы платили до 1% от суммы договора в страховую компанию, то сейчас отчисления в фонд составляют 1,2%, — пояснила «Известиям» вице-президент по розничным продажам девелоперской группы ПСН Екатерина Тейн. — При этом если застройщик перешел на систему эскроу-счетов, то ему не нужно перечислять средства в фонд.

По ее словам, пока собранная фондом сумма довольно небольшая, особенно если рассматривать проекты комплексного освоения территории. Размер сборов со всех квартир в итоге может составить порядка 25–30 млрд рублей, однако для полноценной и эффективной работы госстраховщику требуется не менее 100 млрд рублей. Такую оценку дала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Интенсивность пополнения фонда будет зависеть от спроса на строящееся жилье, которое появилось в продаже в 2018 году, считает она.

Еще одна возможность фонда для погашения обязательств перед кредиторами — участие в банкротстве застройщиков. Государственный страховщик аккредитует конкурсных управляющих, которые через суды взыскивают убытки. Сейчас у фонда две основные «болевые точки» — объекты подмосковного девелопера-гиганта Urban Group и красноярской компании «Реставрация». В случае с Urban Group часть средств на достройку была выделена из федерального и регионального бюджетов.

Стресс или благо

Если забрать у страховщиков средства девелоперов в срочном порядке, возможна новая стрессовая ситуация, опасается директор по продажам застройщика «Гранель» Рустам Арсланов. Это может привести к банкротству СК, а все девелоперы вынуждены будут повторно застраховать уже строящиеся объекты, правда, уже в компенсационном фонде. В то же время в течение года все объекты, застрахованные у рыночных игроков, предположительно, будут сданы.

С одной стороны, сложно представить, как юридически можно оформить передачу средств, которые уже уплачены за определенные услуги, если поставщик этих услуг ничего не нарушил, указала Мария Литинецкая. С другой стороны, фонд защиты прав дольщиков действительно не сможет быть эффективным в рамках действующего законодательства. К примеру, только достройка объектов Urban Group требует вливания на 60–80 млрд рублей, что в два раза больше проектной мощности фонда.

Генеральный директор компании «НДВ-Супермаркет недвижимости» Александр Хрусталевотметил, что страховые компании брали на себя определенную ответственность, несли управленческие и оперативные расходы. По его мнению, забрать сейчас эти деньги, просто потому что правила поменялись, — это неправильно с точки зрения бизнеса.

Инициатива с консолидацией страховых портфелей имеет право на существование, если от застройщика не потребуют каких-либо дополнительных выплат, переоформлений платежей или новых обеспечений, полагает коммерческий директор ФСК «Лидер» Ольга Тумайкина.

Светлана ВОЛОХИНА