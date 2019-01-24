Инвестиции для осторожных: как защитить свой капитал в 2019 году

24.01.2019 08:50 944

2018 год перевернул все привычные представления о защитных активах. Торговые войны и сворачивание программы количественного смягчения (QE) Федрезервом США побудили инвесторов выводить деньги из развивающихся стран. В результате в прошлом году резко упали облигационные рынки, которые до этого демонстрировали устойчивый рост на протяжении нескольких лет. Индексы, ориентированные на облигации развивающихся стран, потеряли от 4% до 6%.

Наибольшие потери понесли инвесторы в облигации Аргентины и Турции: аргентинские и турецкие индикаторы CEMBI снижались на максимуме на 16% и 27% соответственно. Как защитить свой портфель от таких неприятных сюрпризов в этом году?

Главные угрозы

Для того чтобы выбрать самые перспективные активы, нужно посмотреть на события, которые будут определять ситуацию на финансовых рынках. По нашему мнению, в 2019 году есть три основных риска для инвестора:

— повышение процентных ставок;

— продолжение торговой войны между США и Китаем;

— растущая политическая напряженность в странах Европы.Если влияние первых двух рисков рынки уже почувствовали в полной мере в ушедшем году, то про третий риск хочется поговорить подробнее.

Европейские экономики будут испытывать большие сложности из-за крупных объемов госдолга на фоне постепенного ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ в период вялого экономического роста. Возможно, самую большую угрозу представляет Италия, которая должна рефинансировать госдолг объемом около €300 млрд.

В период повышения процентных ставок это может стать проблемой, которая повлияет на возможность погашения гособлигаций в срок и, соответственно, скажется на росте итальянской экономики в 2019 году. Как и в период кипрского кризиса 2011 года, проблемы могут перекинуться и на другие экономики Евросоюза. Это ослабит европейские банки и может потенциально привести к рецессии в некоторых странах.

Сбережение, а не заработок

По нашей статистике, в таких условиях состоятельные россияне все больше интересуются инвестициями, которые помогают сохранить заработанные средства. Инвесторы научились трезво смотреть на свои вложения, риски и возможности рынка, не ожидая двузначных процентных доходов.

Активы, которые наши клиенты покупают в портфели, включают в себя акции, облигации, структурированные продукты и недвижимость (жилая и коммерческая). Стоит отметить, что спад в экономике некоторые инвесторы рассматривают в качестве возможности для вложений в реальный сектор.

Под реальным сектором мы подразумеваем небольшие компании, выпускающие долговые инструменты в виде кредитных нот или облигации, которые, как правило, имеют защиту капитала в виде страховки. Спрос на такие долговые инструменты сейчас гораздо выше, чем на «голубые фишки» и бонды корпораций: потеряв деньги на большом рынке в 2018 году, многие инвесторы переориентировались на решения от небольших компаний.

Недвижимость хоть и остается популярным активом среди состоятельных граждан, но все же она потеряла спрос со стороны российских клиентов в Европе. Более молодое поколение состоятельных россиян интересуется и активно инвестирует в социально ответственные проекты, включая зеленую энергетику и этичные инвестиции.

Как защититься

В связи с политическими и экономическими рисками 2019 года при формировании портфеля, на наш взгляд, лучше отдавать предпочтение защитным активам. Усредненный портфель консервативного инвестора в этом году может выглядеть так:

— золото;

— долларовые активы;

— акции компаний Великобритании, которые из-за Brexit потеряли в стоимости, но продолжают рост;

— акции и облигации японских компаний, которые продолжают улучшение корпоративного управления, что должно повлечь за собой рост экономического возврата для инвесторов.

Активы развивающихся стран также должны присутствовать в портфеле, но на них нужно выделить наименьшую долю средств. Несмотря на то что акции компаний развивающихся стран весь прошлый год пребывали под давлением из-за ужесточения денежно-кредитной политики в США, в этом году у них есть хорошие шансы восстановиться — при условии замедления повышения ставок в США и укрепления доллара.

Михаил ПУГАЧЕВ, Forbes Contributor

