24.01.2019 09:20 819

Служба судебных приставов добилась победы в Верховном суде: высокая инстанция по иску ведомства признала незаконным банковскую уловку, расширяющую права коллекторов.

Прием был такой: при выдаче кредита организации заставляли граждан подписывать дополнительное соглашение, в котором люди фактически разрешали коллекторам выходить за рамки правил.

Дословно спорный пункт звучал так: представители микрофинансовой организации и ее коллекторы "вправе взаимодействовать с заемщиком с частотой, достаточной для исполнения обязательств по договору". А достаточность или недостаточность должна была определять микрофинансовая организация. В итоге коллекторы решили, что профильный закон их больше не связывает. Мол, граждане, подписавшись при получении кредита под специальными условиями, дали согласие коллекторам звонить сверх нормы. Между тем закон устанавливает коллекторам строгие правила.

"Для потребителей, которые стали должниками, нужно помнить, что частота общения с коллекторами урегулирована законом, а не теми соглашениями, которые вы подписали при займе денег в банке или микрофинансовой организации", — сказал "РГ" председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Между тем коллектор не вправе звонить чаще, чем раз в день и более двух раз в неделю. Да, по закону должник и кредитор вправе заключить дополнительное соглашение, в котором прописать частоту общения, и должник вправе разрешить банкирам и их представителям звонить чаще.

Однако "должник" здесь ключевое слово. Человек, который берет кредит, еще не является должником — он даже еще не взял деньги. И уж тем более он не является неплательщиком. Ни одной просрочки он не допустил. Поэтому Верховный суд России признал такие условия в кредитных договорах неправомерными.

Как напоминает Дмитрий Янин, при нарушении коллекторами правил граждане могут жаловаться в Федеральную службу судебных приставов. Работать на рынке могут только те коллекторские организации, кто включен в специальные реестры ведомства. Нарушителям правил грозят не только значительные штрафы по решению суда, но и исключение из реестра.

Накануне управление ФССП России по Нижегородской области как раз исключило из государственного реестра одно из коллекторских агентств. Как рассказывают в ведомстве, организация стала хроническим нарушителям, в результате суды наложили на нее 80 штрафов на общую сумму 5,5 млн рублей. Одно из прегрешений фирмы — слишком назойливые звонки должникам. Теперь коллекторам придется искать другую работу.

Владислав КУЛИКОВ