24.01.2019 09:30 846

ЦБ предложит российским банкам альтернативный подход к оценке кредитных рисков вместо использования рейтингов, заявил зампред Банка России Василий Поздышев (его слова передала РБК пресс-служба регулятора). Он «будет основан на формализованных критериях платежеспособности заемщиков независимо от наличия или отсутствия у них рейтингов», указал он, комментируя предложение главы ВТБ Андрея Костина перевести оценку рисков заемщиков с международных рейтингов на национальные.

«По нашим предварительным оценкам, разрабатываемый Банком России альтернативный подход к оценке кредитного риска может дать лучшую возможность кредитования широкого круга российских предприятий, чем подход, основанный на рейтингах», — подчеркнул зампред Банка России. Детали нового подхода он не раскрыл.

Банки и сейчас могут кредитовать компании без рейтинга, говорит старший директор Fitch Александр Данилов. «Новаторство, как я понимаю, в том, что в результате могут быть снижены риск-веса для отдельных категорий кредитов/активов, что позитивно повлияет на нормативы капитала и будет способствовать росту кредитования», — отметил он.

«Из комментария ЦБ можно предположить, что риск-веса могут быть снижены по кредитам платежеспособным компаниям, даже если у них нет рейтинга. Пока, правда, непонятно, какие будут предложены критерии платежеспособности и кто, ЦБ или банки, будет ее определять, чтобы не было конфликта интересов и разночтений в оценках. К слову, обычно оценкой кредитоспособности занимаются именно независимые рейтинговые агентства, чтобы такие риски как раз исключить», — отметил Данилов.

Предложение Костина

Ранее сегодня глава ВТБ Андрей Костин выступил за другой вариант изменения подхода к оценке рисков заемщиков при расчете капитала банков — заменить применение международных рейтингов на рейтинги национальных агентств. «Это позволит высвободить значительное количество капитала для банков и в то же время создать более, на мой взгляд, справедливую систему учета капитала», — подчеркнул Костин в интервью «Интерфаксу», добавив, что в силу различия в рейтингах развитых стран и России банк из развитого государства тратит в несколько раз меньше капитала, чем российский.

«Предложение о переходе на национальные рейтинги не новое, мы его изучаем», — прокомментировал Поздышев заявление главы ВТБ. В ЦБ не считают, что российские рейтинговые агентства менее надежны, чем международные. Но у такого перехода есть несколько минусов.

Во-первых, международная шкала напрямую не сопоставима с национальной, и при переходе на национальные рейтинги не обязательно будет экономия капитала банков, указал зампред ЦБ.

«Второе — и это нас действительно беспокоит — использование национальной шкалы создаст у банков более сильную мотивацию кредитовать компании с высокими рейтингами — крупный бизнес, для которого доступность финансовых услуг и так не является проблемой», — выразил озабоченность Поздышев. При этом малый и средний бизнес, у которого рейтингов нет, будет при таком подходе находиться в ущемленном положении.

Национальная шкала и международная напрямую не сравнимы, отмечает и Данилов. «Смысл национальной шкалы в том, что она за максимальную точку отсчета берет самого надежного кредитора в стране (часто это суверен) и не берет в расчет другие страны или иностранных эмитентов, даже если они надежнее», — пояснил он. Если брать за основу национальные рейтинги, их уровень должен быть правильно соотнесен с международной шкалой, но в таком случае «эффекта экономии капитала может и не быть», — отметил он.

«Применение национальных рейтингов без корректировок не будет соответствовать духу «Базеля III» и отвечать целям международного сопоставления», — согласен старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин.

Возможный выход из этого положения — обязать национальные агентства присваивать рейтинги российским активам по международной шкале с учетом суверенного риска Российской Федерации. Однако в этом случае встает вопрос объективности такой оценки кредитного риска, указал эксперт.

Проблемный «Базель»

Банки рассчитывают показатель капитала на основании требований «Базеля III» с 2014 года на основании положения Банка России «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)». Оценка рисков банковских активов при расчете показателя достаточности капитала по «Базелю III» используется с применением рейтингов международных рейтинговых агентств. «Базель III» предусматривает специальные надбавки к капиталу для снижения рисков и устанавливает коэффициенты ликвидности, которые должны обеспечить банкам достаточный запас ликвидных средств в условиях кризиса и внезапного массового изъятия вкладов населения.

Системно значимые банки, способные инициировать распространение рисков в финансовой системе, должны выполнять дополнительное требование к капиталу. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Россельхозбанке, Росбанке, ЮниКредит Банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, «ФК Открытие» и МКБ. Надбавка для поддержания достаточности капитала актуальна для всех банков.

В сентябре 2018 года Костин говорил, что для ВТБ «цена вопроса» за повышение надбавок к достаточности капитала в 2017, 2018 и 2019 годах — 450 млрд руб. «Это значит 4,5 трлн руб. не выданных кредитов в экономику», — сетовал он.

ЦБ пошел навстречу банкам и перенес сроки повышения надбавок на год, совет директоров регулятора принял такое решение 23 ноября 2018 года. Надбавка за системную значимость должна была вырасти с 1 января 2019-го до 1%, а теперь установлена на уровне 0,65% и достигнет 1% к 1 января 2020 года. Надбавка на поддержание достаточности капитала будет расти ежеквартально — с 1,875% на 1 января 2019-го до 2,5% с 1 января 2020 года. Изначально предполагалось, что уже с 1 января текущего года надбавка достигнет 2,5%.

Екатерина ЛИТОВА