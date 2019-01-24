24.01.2019 09:40 1114

Сбербанк постепенно снизит комиссии за денежные переводы физлиц внутри банка, позднее комиссии будут отменены полностью. При этом банк еще не обсуждал с ЦБ свое участие в создаваемой регулятором системе быстрых платежей (СБП). Об этом заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Грефа, Сбербанк уже начал вводить дифференцированные тарифные пакеты за денежные переводы для различных категорий клиентов. Решение о постепенном снижении тарифов вплоть до полной отмены комиссий было принято еще в начале 2018 года, указал он.

По словам Грефа, разовая и полная отмена комиссий за переводы была бы для Сбербанка достаточно тяжелым шагом. Потери дохода от отмены тарифов, по его оценке, — "большая сумма".

Сбербанк также намерен обсудить с Банком России свое обязательное участие в СБП, создаваемой под эгидой ЦБ, пока что такого обсуждения еще не было. В Сбербанке действует собственная система переводов. "Нам никто не подарил эту систему. Мы, собственно, изобрели ее, внедрили. И мне не кажется оптимальной такая квазиконкуренция с помощью регулятора", — сказал Греф (цитата по "Интерфаксу "). Однако он добавил, что Сбербанк готов "к любому варианту".

В понедельник глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на парламентских слушаниях в Госдуме, что подключение к СБП будет обязательным для всех банков, особенно для системно значимых. Она напомнила, что изначально подключение было добровольным и практически все банки изъявляли желание присоединиться к системе. Однако отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке и доходность от таких платежей, и это серьезное препятствие для развития конкуренции на рынке платежей и для доступности финансовых услуг для населения, говорила Набиуллина.

Планируется, что СБП начнет ограниченно работать для ряда клиентов в конце января, с конца февраля она заработает в полном режиме. ЦБ ожидает, что к концу 2019 года к СБП подключатся все крупные банки. До конца года комиссий за переводы в СБП не будет, с 2020 года они составят от 50 копеек до трех рублей.

Физлица смогут мгновенно и круглосуточно переводить через СБП друг другу деньги независимо от того, в каком банке обслуживаются отправитель и получатель. Идентификаторами в системе выступают номера мобильных телефонов, аккаунты в соцсетях, адреса электронной почты. Предполагается, что в дальнейшем услугой смогут пользоваться и юрлица.

Роман МАРКЕЛОВ