24.01.2019 09:50 1024

Промышленное производство в России в прошлом году выросло на 2,9%, отчитался Росстат. Накануне Минфин отчитался о бюджетном профиците, а ранее ЦБ сообщил о рекордном притоке валюты в страну и увеличении прибыли банковского сектора. Но компании, работающие в РФ, крайне пессимистично оценивают перспективы отечественной экономики в этом году. Да и сами власти считают, что темпы роста упадут.

Экономика России демонстрирует неплохие результаты. В прошлом году промышленное производство выросло на 2,9% против 2,1% в 2017-м. Плюс показали все сектора — добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром, а также водоснабжение и водоотведение.

Добыча показала самый впечатляющий рост — 4,1%, а обработка выросла на 2,6%.

Солидный плюс показало производство продуктов питания (например, мяса выпущено на 12,4% больше), потребительских товаров, легковых автомобилей и автобусов (плюс 15,3% и 17,5%) и пр. Более чем в полтора раза подскочил выпуск электровозов и пассажирских вагонов — их сделано 354 и 1,5 тыс. штук.

Как это ни странно, но на фоне американских санкций против «Русала» производство первичного алюминия в стране только выросло — на 14,5%.

Зато упал выпуск большинства стройматериалов — бетона, цемента, кирпича, секла, пластиковых труб. Это связано с продолжением сокращения объемов жилищного строительства в стране.

Хорошие данные по промпроизводству — это не первая позитивная экономическая новость. Накануне Минфин рассказал, что свел с профицитом федеральный бюджет в 2018 году. По итогам года доходы превысили расходы почти на 2,8 трлн руб. или 2,7% ВВП.

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что совокупные доходы бюджета за 2018 год выросли на 29%, что связано с увеличением поступлений от нефтегазового сектора (на 51% до 9 трлн руб. на фоне повышения цен на нефть и ослабления рубля) и прочих секторов (на 15% до 10,4 трлн руб.).

Средняя цена нефти марки Urals по итогам января — декабря 2018 года составила $70,01 за баррель, сообщал ранее Минфин РФ. Это на 32% выше уровня 2017 года ($53,03 за баррель).

Но все это нефтяное богатство ушло не в инвестиции или зарплаты, а попало в резервы, при этом правительство еще и сократило фактические расходы федерального бюджета на 100 млрд руб.

Высокие нефтяные цены позволили России установить еще один рекорд. По оценке Банка России , профицит счета текущих операций достиг самого высокого значения за весь период наблюдений и составил $114,9 млрд. Определяющим в динамике текущего счета был торговый баланс — положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с 2017 годом в 1,7 раза до $194,4 млрд.

ЦБ в среду сообщил также и росте прибыли банковского сектора. В 2018 году она увеличилась до 1,3 трлн рублей с 0,8 триллионов в 2017 году. При этом доля просроченной задолженности в кредитном портфеле снизилась как в розничном, так и в корпоративном сегменте.

Но все эти позитивные новости лишь часть общей картины, которая далека от позитивной. Темпы роста ВВП по итогам прошлого года будут на уровне 1,8%, и это совсем не тот результат, который нужен России. Задача стоит выйти на среднемировые темпы, а это более 3% в год.

В этом году, Минэкономразвития ждет снижение темпов роста до 1,3%. При этом повысится инфляция с прошлогодних 4,3% до 5-5,5%, прогнозировал ЦБ.

Эксперты также обещают продолжение стагнации, хотя оценки на этот год даже лучше, чем у Минэка. Рост экономики в 2019 году составит 1,6% и 1,7% в 2020-м. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Стагнации будут способствовать недостаточное кредитование бизнеса, низкий уровень инвестиций, уязвимость банковского сектора и умеренно консервативная фискальная политика, отмечается в докладе.

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в январе 2019 года с 18% до 20% может усилить инфляционное давление, сократить уровень потребительских расходов и предотвратить смягчение кредитно-денежной политики.

Международные санкции остаются источником нестабильности, что препятствует инвестициям и ведет к росту финансовых издержек, считают в фонде.

Проблемой для России остается тот факт, что реальные располагаемые доходы населения не растут. За 11 месяцев прошлого года они увеличились только на 0,4%, а если включить в расчет единовременную выплату в 5 тыс. руб., которую правительство выдало пенсионерам в начале 2017 года, то доходы сократились на 0,1%.

Реальные располагаемые доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. Инфляция, как уже отмечалось, ускорилась, растут также и налоги, и платежи по процентам по кредитам. Население продолжает наращивать долги — по оценке ЦБ, на 1 декабря 2018 года задолженность домохозяйств достигла очередного рекордного уровня в 15,9 трлн руб.

Что касается налогов, то, как подсчитал недавно Росстат , их доля в 2017 году достигла 6,8% в общем объеме денежных расходов населения. Это максимальный показатель с 1997 года.

Формально, правительство ставки для населения не повышает. Оно действует тоньше. Например, с помощью перехода на кадастровую стоимость при исчислении налога на имущество. Это привело к резкому скачку фискальной нагрузки.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), если в 2013 году граждане заплатили 22 млрд руб. налога на имущество, то в 2017-м почти в семь раз больше — 144,7 миллиарда.

Чуть менее агрессивно власти корректировали фискальную политику в области транспорта и земли. Но и тут нагрузка существенно возросла. С 2013 года в 1,6 раза выросли сборы транспортного налога с физических лиц (до 127,6 млрд рублей) и в 1,2 повысились поступления от земельного налога (до 186 млрд рублей).

Полных статданных за прошлый год пока нет, но, судя по оперативной налоговой статистике, расходы по этой статье снова вырастут. В частности, от налога на имущество физических лиц в январе-ноябре 2018 года поступило 46,3 млрд. рублей, или на 16,7% больше, чем в январе-ноябре 2017 года.

В Финансовом университете при правительстве прогнозируют, что реальные располагаемые доходы населения в 2019 году и в начале 2020 года будут стагнировать возле нулевой отметки и колебаться в интервале от минус 1,5% до плюс 1,5% в годовом исчислении.

Несмотря на то что специалисты полагают, что рост реальной заработной платы в России продолжится и составит в 2019 году 4-6%, этого будет недостаточно для того, чтобы компенсировать стагнацию прочих составляющих реальных располагаемых доходов: социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и банковских депозитов.

Отечественные предприниматели, с учетом всех этих тенденций, не ждут ничего хорошего от 2019 года. По данным исследования International Business Report сети Grant Thornton, российский бизнес вошел в тройку наименее оптимистичных в оценке перспектив национальной экономики на ближайший год.

В итоговом списке Россия оказалась на третьем месте с конца, уступив звание самых пессимистичных лишь Южной Корее и Японии. В числе тех, кто без особой надежды смотрит на перспективы родных экономик, оказались также бизнесмены из Турции и Таиланда.

Петр ОРЕХИН

