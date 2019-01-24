24.01.2019 10:10 895

Уже несколько лет Гридин не участвует в управлении Сибирским деловым союзом. Он устал и предпочитает проводить время с семьей.



В первый рабочий день января в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство о покупке 47,5% холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС). Участников сделки служба не раскрыла.

По данным РБК, продавцом выступает сооснователь СДС Владимир Гридин , долю которого выкупает его партнер Михаил Федяев . То, что Гридин решил выйти из СДС, подтвердил Forbes участник угольного рынка. По его словам, Федяев собирается консолидировать 100% СДС.

По данным ЕГРЮЛ, Федяеву принадлежит 33% холдинговой компании СДС, остальные акции – у Гридина и двух его сыновей. Впрочем, источники Forbes рассказывали, что де-факто доли в холдинге распределены между Федяевым и Гридиным примерно поровну.

Заслуженный отдых

Собирать холдинг Гридин и Федяев начали еще в середине 90-х. При поддержке тогдашнего губернатора Кузбасса Амана Тулеева партнеры завладели угольным разрезом «Черниговец». Тулеев был старым приятелем Гридина и всегда благоволил СДС, рассказывает знакомый обоих.

В 2004 году Гридин и Федяев зарегистрировали в Кемерово холдинг СДС. Уже тогда в него вошли более 20 предприятий угледобычи, машиностроения, производства стройматериалов, ЖКХ и других отраслей.

В 2011 году Гридин стал депутатом Госдумы от Кемеровской области. К тому времени место «у руля» СДС прочно закрепилось за Федяевым, а Гридин стал терять интерес к бизнесу, рассказывал Forbes сотрудник холдинга.

Спустя четыре года Гридин досрочно покинул Госдуму. Одной из причин были проблемы со здоровьем, рассказывает его знакомый. СДС же под гнетом долгов, которые превысили $1,5 млрд, начал распродажу активов.

Решение проблем СДС взял на себя Федяев, Гридин же перебрался в Монако и переключил внимание на здоровье и семью, рассказывают источники Forbes. «У каждого может наступить такой период. Человек долго занимался бизнесом и решил отдохнуть», — поясняет один из собеседников.

Последовательный выход

Примерно с 2015 года партнеры вели разговоры о постепенном выходе Гридина из бизнеса. В частности, в 2016 году доля Гридина в химическом субхолдинге «СДС-Азот» досталась миллиардеру Роману Троценко F 60.

Троценко же выкупил у СДС кемеровский аэропорт и, по словам источников Forbes, интересовался угольными активами СДС.

Нынешнее ходатайство в ФАС связано, в первую очередь, с желанием Гридина выйти из строительного и сельскохозяйственного бизнеса СДС, утверждает знакомый бизнесменов. «Третьих лиц в составе холдинга не планируется, произошло перераспределение долей», — заявила представитель СДС. Она подтвердила, что таким образом Гридин выходит из сельскохозяйственного и строительного бизнеса холдинга.

Гридин рассматривает возможность выхода и из угольного бизнеса СДС, рассказывают знакомые бизнесмена. Один из них оговаривается, что это может занять несколько лет. Участник угольного рынка оценивает объединяющий угольные активы «СДС-Уголь» в сумму около $2 млрд без учета долга. Но желающих купить компанию по такой цене на падающем рынке немного, отмечает собеседник Forbes. Одним из них, по его сведениям, является угольная компания «Колмар». Ее совладельцем является миллиардер Геннадий Тимченко F 5, а бывший гендиректор «Колмар» Сергей Цивилев в 2018 году сменил Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. В «Колмар» не ответили на запрос Forbes.

Сергей ТИТОВ, Forbes Staff

