24.01.2019 10:20 778

Удмуртия задумала занимать деньги в криптовалюте. Для этого регион намерен выйти на недавно созданную криптобиржу в Белоруссии. Об этом сообщило РБК со ссылкой на руководство Удмуртской Республики.

В Ижевске считают, что таким образом смогут привлечь инвестиции в регион. Там объясняют, что готовы выпустить специальные «токенизированные облигации».

Впрочем, криптовалюты в России хоть и не запрещены, но правового статуса у них нет, поэтому Минфин может не согласовать сделку, говорит сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис:

Владимир Смеркис

сооснователь платформы для криптофондов TokenBox

«Я думаю, что в данный момент такая инициатива не пройдет, однако не стоит путать понимание людей о криптовалютах с размещением бумаг, которые призваны получить заем в другой стране. Мы знаем, что заем в другой валюте, в другой стране, в другой юрисдикции российские компании, регионы могут вполне себе размещать, против этого закон ничего не имеет. Но я думаю, что без того закона, который уже года полтора обсуждает Госдума РФ, в настоящий момент ничего не получится».

В Госдуме сейчас находится закон о цифровых активах, но его не могут принять уже почти год. Кроме того, криптовалюты отличаются волатильностью: может случиться так, что Удмуртия разместит бумаги на одну сумму, а возвращать придется в несколько раз больше.

Именно поэтому даже если регион выпустит криптооблигации, то в небольшом объеме, полагает советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов:

Сергей Хестанов

советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер»

«Сам по себе предмет привлечения выглядит крайне экзотическим инструментом, поэтому, скорее всего, объем операций в этом экзотическом инструменте будет настолько небольшим, что любые его колебания вряд ли нарушат финансовую устойчивость эмитента. Если я взял и в эквиваленте примерно 100 долларов выпустил какую-то смешную, непонятную, экзотическую облигацию, даже если она в десять раз вдруг подорожает к моменту, когда мне придется ее возвращать, вряд ли это вызовет у меня какие-то финансовые сложности. Поэтому эксперимент на то и эксперимент, чтобы в случае любого его исхода у того, кто экспериментом занимается, катастрофы не произошло».

Легальную криптобиржу в Белоруссии запустили в середине января. В нее среди прочих инвестировала семья Михаила Гуцериева. Эти события попали в топ российских новостей, как и новость об Удмуртии и о «токенизированных облигациях».