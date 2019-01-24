24.01.2019 10:30 950

В 2018 году количество нелегальных кредиторов в России уменьшилось почти на треть — до 6,5 тыс. Однако объем выданных ими займов вырос на 15%, приблизившись к 115 млрд руб. В основном спрос формируется за счет повторных обращений. Участники рынка ждут усугубление тренда в связи с усилением регуляторных требований к законопослушным компаниям.

Комитет по безопасности СРО «МиР» провел исследование рынка нелегального кредитования. Согласно ему, количество лиц, не имеющих соответствующего статуса и неподконтрольных ЦБ, но выдающих займы, сократилось в 2018 году на 3 тыс. штук — до 6,5 тыс. При этом совокупный объем портфеля черных кредиторов приблизился к 115 млрд руб., увеличившись за год на 15%. Такие показатели роста сопоставимы с динамикой легального рынка микрофинансирования, подчеркивают в комитете.

Исследование было проведено на основе данных микрофинансовых организаций (МФО), охватывающих более 70% рынка, однако методику комитет не раскрывает «в интересах текущей работы по борьбе с нелегальными кредиторами».

Микрофинансисты отмечают, что нелегальные кредиторы привлекают людей быстротой оформления займов, отсутствием бумажной волокиты и фиксации данных в БКИ. «Ставка у них составляет около 1% в день, и спрос высок,— говорит директор по безопасности ГК Eqvanta Антон Грунтов.— Они привлекают преимущественно повторных клиентов, которые кредитуются по много лет». По словам директора департамента экономической безопасности МКК «Джет мани микрофинанс» Валерия Рассказова, часто клиентами нелегалов становятся предприниматели, которых устраивает, что полученные таким образом деньги не учитываются финансовыми системами и позволяют вести всерую значительный объем бизнеса, обходя налоги.

В ЦБ сообщили, что, по предварительным данным, в прошлом году им были приняты меры по пресечению деятельности более 2 тыс. организаций, осуществлявших нелегальное кредитование граждан. «Это почти вдвое превышает результат 2017 года,— добавили там.— Такой нелегальной деятельностью занимаются как компании, незаконно использующие в своих наименованиях аббревиатуру МФО или КПК, так и отдельные физические лица». Регулятор рассчитывает, что более успешному противодействию нелегальным кредиторам будут способствовать законодательные изменения, которые ограничивают право на судебное взыскание задолженности по микрозайму, выданному лицом, не имеющим соответствующего статуса, а также ужесточение ответственности за осуществление нелегальной микрофинансовой деятельности.

Однако участники рынка полагают, что ужесточение регуляторных требований к легальным игрокам может повысить спрос на услуги черных кредиторов. «В 2019 году спрос на финансовые услуги будет расти, при этом легальный рынок микрофинансирования будет расти меньшими темпами, чем раньше, из-за нового регуляторного законодательства»,— говорит гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко. При этом, по ее словам, ставки на рынке упадут, продукты станут более доступными, но рентабельность бизнеса МФО сократится примерно в два раза, а некоторые компании снизят уровень одобрений, чтобы уменьшить просрочку. «Если компании будут вынуждены слишком сильно ужесточить свои требования к надежности заемщика из-за новых ограничений максимального размера переплаты по займам, то очевидно, что нелегальное кредитование получит стимул для роста»,— добавляет гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. Не стоит забывать, что перетоку заемщиков к нелегалам способствует рост закредитованности населения и снижение реальных располагаемых доходов, а с этим невозможно бороться путем закручивания гаек, заключает гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов.

По мнению экспертов, эффективной борьбе с черным рынком могла бы помочь выработка единых «примет» мошенников. «Если нам удастся согласовать некие единые триггеры, наличие которых условно будет сигналом, что данное лицо является нелегальным кредитором, нам всем будет проще их выявлять и добиваться ликвидации»,— заключает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Светлана САМУСЕВА

