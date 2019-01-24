24.01.2019 11:00 836

Рубль утром четверга слегка дорожает несмотря на тревожные новости из Венесуэлы и снижение других валют развивающихся рынков, так как крупным российским компаниям-экспортерам в ближайшие дни может понадобиться продавать выручку для уплаты налогов.

Пара доллар/рубль расчетами "завтра" опускалась чуть ниже отметки 66,00, была достигнута отметка 65,99 — лучшая для рубля впервые с 7 декабря 2018 года.

К 10.35 МСК котировки этой пары были вблизи 66,02, и рубль набирает 0,1 процента.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи уровня 75,08, и здесь рубль дорожает на 0,2 процента.

Фактором неопределенности для рубля может стать развитие ситуации в Венесуэле, где проходит попытка госпереворота, при этом среди мирового сообщества нет единства в отношении поддержки действующего президента страны и пытающихся захватить власть сил.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным президентом страны, заручившись поддержкой Вашингтона и многих государств Латинской Америки, после чего Николас Мадуро, возглавляющий Венесуэлу с 2013 года, разорвал дипломатические отношения с США.

По мнению Кирилла Тремасова из компании Локо-инвест, для России (и рубля) есть два ключевых риска: "Во-первых, поддержка (Россией) Мадуро может стать тем фактором, которого пока не хватало новому Конгрессу США, чтобы активизировать санкционную тематику в отношении России. Во-вторых, если отстранение Мадуро всё-таки произойдёт, то это чревато возвращением на рынок нефти в течение 1-2 лет 1 миллиона баррелей в сутки".

Также он полагает, что обострение ситуации в Венесуэле, военные столкновения и жертвы, могут сильно отразиться на отношении инвесторов к тем или иным развивающимся рынкам.

Пик российского налогового периода приходится на завтра, когда завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов, а в понедельник пройдет уплата налога на прибыль.

В четверг утром сырьевые и развивающиеся валюты на форексе в основном снижаются после вчерашнего роста, и против играют сохраняющиеся опасения по поводу роста мировой экономики, а также неразрешенный пока торговый спрос между США и Китаем.

Евро дешевеет против доллара на 0,1 процента ($1,1372) с начала дня.

Базовые сорта нефти теряют с начала дня в среднем полпроцента стоимости, баррель Brent оценивается в $60,80.

В фокусе внимания мировых рынков сегодня заседание ЕЦБ и публикации предварительных индексов январской деловой активности в еврозоне и США.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Андрей КУЗЬМИН