24.01.2019 13:30 890

Ассоциация банков «Россия» (входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, МКБ) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) позицию банков по ситуации с размером комиссий за проведение карточных платежей в торговых точках (эквайринг). ФАС собирает предложения по снижению комиссий после декабрьского совещания у вице-премьера Дмитрия Козака с представителями розничного бизнеса, они должны быть представлены в правительство до 1 февраля. В ассоциации подтвердили факт отправки письма.

Все банки негативно оценивают возможность государственного регулирования эквайринговых комиссий, следует из письма, составленного по итогам опроса банков (РБК с ним ознакомился), но некоторые кредитные организации готовы к точечному снижению размера комиссионного вознаграждения по ряду направлений, например при осуществлении крупных покупок или проведении социально значимых платежей в сфере здравоохранения, образования, госуслуг, общественного транспорта.

Банк России также считает регулирование комиссий нецелесообразным. «Такие комиссии должны учитывать интересы всех сторон: банков и торговых точек, а главное — не должны быть обременительны для конечного потребителя», — отметил представитель регулятора. В случае введения госрегулирования комиссий будут нарушены сложившиеся десятилетиями на рынке бизнес-модели и снизится рентабельность карточных продуктов вплоть до отрицательной, прокомментировал РБК итоги опроса вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.

На рынке эквайринга и так высокая конкуренция, считают банкиры. «В некоторых сегментах, особенно социально значимых и низкомаржинальных, типа продуктовых магазинов, авиа- и ж/д перевозок, государственных платежей, АЗС и т.д., комиссии снижены и составляют порядка 1% и менее», — отмечается в письме «России».

Рынок безналичных платежей растет из года в год. Если в 2016 году доля таких платежей в общем объеме составляла порядка 32%, в 2017 году это было уже 39,6%, по итогам 2018 года ЦБ прогнозирует долю безнала в 47,4–50%, говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Торговая уступка, или комиссионное вознаграждение, которую торговая сеть платит банку-эквайеру, напрямую зависит от размера межбанковского вознаграждения, или интерчейнджа (процент от суммы платежа), — комиссии, которую банк-эквайер перечисляет банку — эмитенту карты. Она устанавливается платежной системой. За счет комиссионных доходов от таких операций банки окупают выпуск и обслуживание карт, выплачивают клиентам бонусы и запускают программы лояльности. Если в среднем размер интерчейнджа в России около 1,5%, то торговая уступка может быть в итоге более 2%.

Послабления для больших покупок

Несмотря на то что банки категорически против регулирования межбанковских комиссий, часть банков и платежных систем готова рассматривать ограничения межбанковского вознаграждения в рублях за крупные покупки по картам наподобие автомобилей и недвижимости, отметил Алексей Войлуков. Речь идет о том, чтобы применить к ним ставки комиссий следующего вида: «ставка номинируется в процентах, но не более, чем Х рублей». В ассоциации не стали раскрывать, какие именно банки выступили с такой инициативой, отметив только, что она исходила от крупных игроков.

Выглядит предложение банков вполне логично, так как с технической точки зрения не имеет значения, переводить 1 тыс. или 1 млн руб., говорит Войлуков. А вот комиссия с крупных сумм, пусть даже небольшая, определенно сдерживает возможность вовлечения автомобильного рынка или рынка недвижимости в расчеты за крупные покупки, поясняет он.

В настоящее время комиссия, взимаемая банками и платежными системами при безналичных платежах, составляет 1,5–2%, говорит директор по экономике и финансам группы компаний «Автоспеццентр» Николай Рабушко. В условиях жесткой конкуренции на автомобильном рынке и борьбе за клиентов автодилеры, как правило, берут комиссию на себя, увеличивая тем самым собственные расходы, что сказывается на финансовом результате компаний. «Предложенная инициатива поможет улучшить ситуацию, поскольку в случае снижения комиссии произойдет увеличение финансового результата автодилеров», — говорит Николай Рабушко.

Комиссионные вознаграждения банкам — это существенный вопрос для автодилеров, поскольку сегодня размер эквайринга можно сравнить если не со всей маржой дилера, то с ее значительной частью, говорит операционный директор дивизиона автодилерской группы «Авилон» Александр Никонов. «Если ставки по эквайрингу будут снижены, это позволит увеличить долю платежей по безналичному расчету, что в итоге позитивно повлияет на оперативность дилерских продаж и срок оборачиваемости автомобилей», — отмечает он.

«За всю историю работы нашей компании у нас не было ни одного клиента, который бы оплатил квартиру с банковской карты», — говорит управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая. Во-первых, практически никто из застройщиков не имеет технической возможности для оплаты с карты. Во-вторых, девелоперам абсолютно не интересно платить комиссию за эквайринг. Поэтому возможность регулирования ставок банковского обслуживания для рынка недвижимости неактуальна, считает эксперт.

Пойдет ли рынок на это?

Один из крупнейших эквайеров — банк ВТБ — готов точечно снижать межбанковскую комиссию за оплату по картам в сегменте крупных покупок, рассказали РБК в пресс-службе, добавив, что это существенно расширит рынок безналичных платежей. «Основным инструментом регулирования этого вопроса являются тарифы международных платежных систем и НСПК. Размер комиссии может быть снижен за счет расширения их специальных программ», — отметили в ВТБ.

Национальная платежная система «Мир» направила в ФАС похожее предложение и выразила готовность снизить интерчейндж для банков при покупках автомобилей или недвижимости, а также в социальной сфере и при оплате проезда на общественном транспорте, рассказал РБК представитель Национальной системы платежных карт (оператора «Мира»).

Если будет принято решение о введении потолка комиссий для отдельных сегментов (продажа автомобилей, недвижимости, дорогих туристических услуг, возможно мебели), которые при высоком чеке покупки выглядят не вполне оправданными, это позволит более активно развивать прием банковских карт в новых сегментах, считает руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов.

Отсутствие баланса в каких-то отдельных областях рынка можно преодолеть вместе с платежными системами без госрегулирования комиссий, говорят в Тинькофф Банке. «При этом нужно понимать, что зачастую, особенно в случае с автомобилями и недвижимостью, продавцы просят оплачивать покупку наличными, руководствуясь вовсе не размером межбанковской комиссии, а скорее потребностью в наличных денежных средствах», — отметил представитель банка.

Сейчас средняя ставка по эквайрингу составляет порядка 1,5–2%, говорит Мария Литинецкая. При стоимости квартиры условно 10 млн руб. застройщику придется заплатить за банковское обслуживание примерно 150–200 тыс. руб., что абсолютно не выгодно. Для сравнения: комиссия за межбанковский перевод средств на счет застройщика составляет для клиента в среднем 3–5 тыс. руб. в зависимости от банка, что составляет около 0,05% стоимости жилья, указывает Литинецкая. «Полагаю, именно к таким значениям необходимо стремиться, для того чтобы застройщики были заинтересованы в эквайринге», — резюмирует эксперт.

Екатерина ЛИТОВА

При участии: Валерия КОМАРОВА, Надежда ФЕДОРОВА