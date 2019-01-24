24.01.2019 14:30 853

Рубль в четверг дорожает благодаря продажам экспортной выручки к завтрашней уплате НДПИ, при этом днем еще и улучшилась ситуация у большинства сырьевых и развивающихся валют, что позволило ему обновить двухмесячные максимумы.

"Рубль продолжает демонстрировать уверенную динамику, игнорируя снижение котировок нефти и рост американской валюты на глобальных площадках. В утренние часы рубль одним из единственных демонстрировал укрепление на площадках развивающихся рынков, однако постепенно в плюс вышли и другие коллеги отечественной валюты", — отметил Юрий Кравченко из компании Велес Капитал.

Тем не менее, он отмечает, что рыночная конъюнктура на внешних площадках остается по-прежнему крайне уязвимой от дальнейшего развития событий в торговых спорах между США и Китаем.

Днем были достигнуты отметки 65,83 за доллар и 74,66 за евро впервые с 23 ноября.

К 14.15 МСК рубль набирает против валюты США расчетами "завтра" около четверти процента (65,92) и почти три четверти процента — в паре с единой европейской (74,71).

При этом объем биржевых сделок в паре доллар/рубль превышает значения предыдущих нескольких сессий на такое же время, расчетами "завтра" к 14.15 МСК он уже более $1,8 миллиарда и еще около $0,8 миллиарда — расчетами "сегодня".

Пик российского налогового периода приходится на пятницу, когда завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов, а в понедельник пройдет уплата налога на прибыль. Аналитики оценивают важный для экспортеров январский налог на добычу полезных ископаемых в 400-600 миллиардов рублей.

"В основном экспортеры продают (валюту), при этом в объемах, относительно больших по сравнению с предыдущими днями", — сказал Артем Звонарев из ВТБ Капитал.

По его мнению, в ближайшее время рубль может подорожать до 65,70-65,80, при этом ключевым днем станет пятница, когда экспортеры будут продавать валюту расчетами "сегодня" для уплаты НДПИ.

Далее же Звонарев не ждет резкого отскока пары доллар/рубль вверх: "Продав валюту под НДПИ, экспортеры все равно останутся на рынке с какими-то объемами, которые будут компенсироваться покупками валюты Центробанком, и мы можем торговаться в спокойном режиме".

В четверг днем сырьевые и развивающиеся валюты сокращают потери и пытаются уйти в плюс против доллара США, который сам набирает треть процента в паре с евро, пострадавшем от слабых предварительных показателей январской деловой активности в еврозоне.

Базовые сорта нефти не могут определиться с направлением и крутятся в нешироких диапазонах вокруг уровней вчерашнего закрытия. Баррель Brent сейчас оценивается в $60,98 (-0,3 процента).

В фокусе внимания мировых рынков заседание ЕЦБ с последующей пресс-конференций в 16.30 МСК, а еще публикации предварительных показателей американской январской деловой активности (17.45 МСК); для нефти же важной будет официальная статистика о ее запасах в США, выходящая в 19.00 МСК.

Фактором неопределенности для рубля может стать развитие ситуации в Венесуэле, где проходит попытка госпереворота, при этом среди мирового сообщества нет единства в отношении поддержки действующего президента страны и пытающихся захватить власть сил.

По мнению Кирилла Тремасова из компании Локо-Инвест, для России (и рубля) есть два ключевых риска: "Во-первых, поддержка (Россией) Мадуро может стать тем фактором, которого пока не хватало новому Конгрессу США, чтобы активизировать санкционную тематику в отношении России. Во-вторых, если отстранение Мадуро всё-таки произойдёт, то это чревато возвращением на рынок нефти в течение 1-2 лет 1 миллиона баррелей в сутки".

Владимир АБРАМОВ. Редактор Андрей КУЗЬМИН