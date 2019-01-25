25.01.2019 08:40 886

Сайты всех поднадзорных Банку России организаций будут промаркированы специальной меткой «ЦБ РФ» в поисковой выдаче «Яндекса». Об этом «Известиям» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута. Он не уточнил, сколько продлится эта кампания, но отметил, что она проходит в рамках борьбы с нелегальными финансовыми организациями. Маркировка — это эффективный инструмент защиты от мошенников, однако в первое время распознавать метку ЦБ будут далеко не все граждане, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Более эффективный инструмент — это прямая блокировка ресурсов. Аналитики оценивают ущерб от таких компаний в сотни миллионов рублей ежегодно.

Тотальная маркировка

Специальный синий кружок с галочкой и сопутствующей надписью «ЦБ РФ» появится рядом с доменным адресом сайтов всех финансовых организаций, входящих в реестры регулятора, уточнили в пресс-службе Банка России. Пока о маркировке ЦБ договорился только с поисковым сервисом «Яндекса», однако аналогичную практику планируется распространить и на другие системы.

Наиболее популярные в России поисковики Google и Mail.ru оперативно не ответили «Известиям» на вопрос, готовы ли они сотрудничать с ЦБ и маркировать указанные им сайты. В «Яндексе» «Известиям» сообщили, что сейчас промаркировано около 2,5 тыс. сайтов. Интерес «Яндекса» в том, чтобы помогать пользователю решать их задачи, добавили там.

ЦБ поднадзорны все организации из финансовой сферы — банки, ломбарды, кредитные кооперативы, профессиональные участники рынка ценных бумаг (например, брокеры, форекс-дилеры), микрофинансовые организации, страховые, управляющие и инвестиционные компании, биржи, негосударственные пенсионные фонды, а также платежные системы.

Ущерб для граждан от лжефинансовых организаций эксперты оценивают в сотни миллионов рублей. Так, компания Zecurion Analytics, специализирующаяся на кибербезопасности, ранее рассказывала «Известиям», что с сентября 2017-го по сентябрь 2018-го жертвами псевдокредитных организаций стали 51 тыс. человек, а урон от деятельности мошенников достиг 250 млн рублей.

Мошенники используют разные способы выманивания денег у населения. Например, создают сайты, внешне похожие на ресурсы действующих кредитных организаций. Зачастую даже копируют название, меняя лишь одну букву. Человек оставляет заявку на заем на таком сайте, затем ему поступают звонки, во время которых менеджер лжебанка сообщает о готовности выдать деньги в случае, если клиентом будет оплачено, например, рассмотрение заявки. За это мошенники могут просить по 5–10 тыс. рублей.

Сразу блок

Инструментарий для борьбы с мошенничеством в интернете ограничен. С учетом этого маркировка — это достаточно эффективная мера по защите потребителей финансовых услуг онлайн, считает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Однако для того чтобы граждане привыкли распознавать такую метку, должно пройти достаточно много времени, добавил он.

В целом опознавательные знаки в интернете, свидетельствующие о надежности ресурса, доказали свою состоятельность, согласен с ним директор по развитию банка «Санкт-Петербург» Михаил Гаврилов. Это видно на примере цифровых сертификатов безопасности https — многие пользователи отказываются сообщать свои данные на сайтах, не соответствующих этому стандарту.

В развитых странах деятельность мошеннических или нелегальных ресурсов в интернете пресекают быстрее и жестче, добавил Михаил Гаврилов. Например, в США поисковик может заблокировать сайт по первому подозрению, без долгих разборов, насколько его владелец добросовестный. Скорее самим ресурсам надо отстаивать свое право размещаться в поисковой выдаче, чем поисковым системам — обосновывать их блокировку. На американских серверах сейчас финансовые мошенники, фишинговые сайты, торренты практически отсутствуют, говорит топ-менеджер.

Впрочем, от мошенников в финансовой сфере не защищены и жители развитых стран. Так, недавно Центральный банк Швеции, Riksbank, предупредил, что в Сети появились мошенники, продающие «официальную электронную валюту страны» e-krona, тогда как фактически она еще не была выпущена в оборот.

Помимо маркировки адресов добросовестных участников рынка, ЦБ вскоре также может начать блокировать сайты нелегальных финансовых организаций. Так, в Госдуме в первом чтении одобрен законопроект, дающий регулятору право на досудебную блокировку мошеннических финансовых сайтов. Исполнителем будет Роскомнадзор. До сих пор Банк России, чтобы пресечь действия нелегальных компаний в интернет-пространстве, должен был направлять сведения о нарушениях в прокуратуру и добиваться признания размещенной на соответствующих сайтах информации запрещенной к распространению. Блокировка осуществлялась только в судебном порядке. Всего, по данным ЦБ, в России действует более 1,5 млн мошеннических сайтов в финансовой сфере.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ