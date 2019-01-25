25.01.2019 08:50 1001

Опасения из-за замедления роста мировой экономики остаются одной из главных тем для финансовых рынков. Всемирный банк, МВФ и ОЭСР уже понизили свои прогнозы по мировому ВВП на 2019 год.

Замедление все более очевидно и, не исключено, что оно может перейти в глобальную рецессию. О ее вероятных "спусковых крючках" рассказал в интервью "Российской газете" французский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2014 года Жан Тироль.

Говоря о рецессии, надо разделять развитые и развивающиеся экономики, подчеркивает он. "После кризиса 2008 года развивающиеся экономики получили преимущество. Инвесторы искали высокую доходность, пока в развитых экономиках работали программы количественного смягчения и были низкие процентные ставки", — рассказывает Тироль.

Теперь в развитых экономиках опять начинают расти процентные ставки, укрепляется доллар. Экономикам, которые занимали средства в долларах, теперь приходится платить больше. Вполне возможно, что многие развивающиеся рынки (например, Турция ) из-за этого могут столкнуться с трудностями, полагает экономист.

Также в развитых экономиках снова можно наблюдать надувание пузырей на рынках — от низкокачественной ипотеки до криптовалют , указывает Тироль. "Беспокоит и вероятность бюджетных кризисов в Европе, возникшая на примере Италии . И, конечно, еще одна опасность — подъем популизма по всему миру. Политики дают сумасшедшие обещания — в их экономических планах нет бюджетных ограничений, еще они часто говорят о том, что центробанки не должны быть независимыми", — говорит экономист.

Роман МАРКЕЛОВ