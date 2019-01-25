25.01.2019 09:00 846

В первый год работы системы быстрых платежей (СБП) общий объем переводов может составить 5–10 трлн рублей. Это без учета Сбербанка, который не участвует в проекте, оценил для «Известий» председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Участники рынка полагают, что в 2019 году доля перечислений через систему составит не менее 20% от всех р2р-переводов в стране. С 28 января СБП заработает в шести банках. Еще шесть к ней подключатся в течение месяца. Всего к проекту готовы присоединиться 40 финансовых организаций, отметил глава НСПК Владимир Комлев.

СБП полностью готова к работе и с 28 января будет запущена в промышленную эксплуатацию. По словам главы департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, до 28 февраля банки — участники «пилота» — будут работать в системе с ограниченным количеством граждан. Затем для всех клиентов финансовых организаций, которые присоединятся к системе, будет доступен полный перечень операций. Она напомнила, что оператором и расчетным центром СБП является Банк России, операционным платежным и клиринговым центром — НСПК.

Еще 40 кредитных организаций планируют присоединиться к системе, сейчас с ними ведется подготовительная работа, рассказал Владимир Комлев. Эти банки уже имеют все необходимые документы и готовы к прохождению сертификации.

О готовности приступить к работе с ограниченным числом клиентов уже с 28 января «Известиям» рассказали в Тинькофф Банке, Альфа-банке, банке «Ак Барс», Совкомбанке, Промсвязьбанке, Росбанке. В «пилоте» участвуют также Газпромбанк, ВТБ, QIWI, Райффайзенбанк, СКБ-банк и РНКО «Платежный центр». Они подключатся до 28 февраля.

В числе первых кредитных организаций, которые скоро присоединятся к СБП, будет «Русский стандарт», рассказали «Известиям» в пресс-службе организации. Из опрошенных банков из топ-40 намерения присоединиться к СБП выразили МКБ (во II квартале 2019 года), Абсолют Банк (в III квартале). «Хоум Кредит» планирует определиться со сроками в феврале, активно обсуждают эту тему и в «Ренессанс Кредите». «Авангард» присоединится к системе весной. В Сбербанке на запрос «Известий» ответили, что не комментируют эту тему. У кредитной организации есть собственная система переводов с карты на карту, она является крупнейшим игроком на российском рынке p2p-переводов. На данном этапе Сбербанк в новой системе переводов не участвует.

По мнению начальника управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ Алексея Курзякова, ожидаемая доля платежей в первый год работы системы может составить 20% от всех переводов такого типа, в последующие несколько лет она способна увеличиться до 50–60%. Начальник управления цифрового бизнеса и розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич отметил, что через СБП будет проходить около 50% переводов с карты на карту у клиентов их банка.

Общий объем переводов через СБП в первый год может составить примерно 5–10 трлн рублей, прогнозирует председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. По данным ЦБ, за девять месяцев 2018 года россияне перевели друг другу с карты на карту 19,2 трлн рублей.

Система повлияет на российский финансовый ландшафт, полагают в банках. Так, по мнению вице-президента банка ТКБ, она может уменьшить доходы кредитных организаций, которые активно занимаются электронной коммерцией и р2р-переводами. Также она способна оказать влияние на внутрироссийский рынок систем моментальных денежных переводов («Золотая корона», «Юнистрим», «Контакт» и так далее).

Начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Алексей Грибков отметил, что существенным моментом в СБП является необходимость для кредитных организаций платить за поступивший платеж. Это оказывает определенное влияние на банки, у которых входящий поток платежей значительно превышает исходящий. Возможно, некоторые организации будут рассматривать введение дополнительных комиссий для клиентов за пополнение счета, однако это вряд ли получит широкое распространение.

Время одного перевода не превысит 15 секунд. Комиссия для финансовых организаций по переводам через СБП в 2019 году отсутствует, с 2020 года она составит от 0,5 до 3 рублей и будет взиматься как с банка-отправителя, так и с банка-получателя. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина недавно говорила о том, что такая невысокая комиссия позволит финансовым организациям установить тарифы для клиентов, которые будут ниже действующих сегодня. А регулятор совместно с ФАС будет контролировать, чтобы эти тарифы не завышались. По ее мнению, система быстрых платежей поспособствует снижению общего уровня комиссии на рынке денежных переводов. Сегодня она составляет 1–1,5% от перечисленной суммы.

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ