25.01.2019 09:10 860

Страхование жилья от чрезвычайных ситуаций будет стоить гражданам около 150 рублей в месяц. В полис включат не только риски повреждения или разрушения квартиры или дома стихией, но и самые распространенные бытовые катаклизмы.

Пункт о страховке появится в квитанциях ЖКХ, но она не будет обязательной. Граждане смогут сами решать: оплачивать ее или нет.

О деталях новой системы страхования жилья на пресс-конференции в "Российской газете" рассказали заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Вера Балакирева, директор департамента развития имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков Андрей Знаменский и глава Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин.

Новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу летом 2019 года. Он предполагает, что страховые программы разработают и утвердят регионы, но для более полного возмещения ущерба гражданам будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний. Объем ответственности последних пока заложен на уровне 300-500 тысяч рублей. "Эти суммы будут актуальны на первом этапе. В дальнейшем мы планируем их увеличить", — уточнила Вера Балакирева.

По ее словам, роль страховщиков в выплатах по закону страхования жилья от ЧС должна повышаться. Особенно учитывая рост числа чрезвычайных ситуаций, катастроф и случаев гибели людей, который наблюдается в последнее время.

Ущерб пострадавшим в рамках нового закона будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте — ее утверждает Минстрой России. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Что касается тех, кто жилье не застраховал, они тоже без поддержки не останутся, но смогут рассчитывать только на помощь государства.

Регионы смогут в рамках своих программ предусматривать льготы для малоимущих по оплате стоимости страховки для защиты жилья от ЧС.

Для определения ущерба в каждом регионе будет действовать экспертная комиссия, куда в обязательном порядке войдут представители страховых компаний. Стоимость полиса — 150 рублей в среднем по оценке страховщиков — будет зависеть от ряда факторов, включая площадь квартиры и дополнительные риски, которые будут включены в страховку.

Всероссийский союз страховщиков в формате внутреннего стандарта разработает и утвердит единые правила страхования жилья. Это поможет избежать жалоб и претензий со стороны страхователей, которые периодически звучат по поводу того, что правила страхования и условия выплаты возмещения не понятны, пояснил Андрей Знаменский.

По его словам, до граждан будет доводиться полная информация о страховке. Человек сможет сразу определить для себя, на какую сумму предполагается застраховать его жилье, сколько в случае ЧС заплатит страховая компания, сколько будет доплачивать субъект.

"Если речь идет о чрезвычайной ситуации (критерии ЧС определены специальным постановлением правительства номер 304), домой к гражданину придет специальная комиссия и зафиксирует повреждения, — уточнил Знаменский. — Если это индивидуальный случай — произошел пожар или затопление, — он должен будет обратиться в местные органы власти, а затем — в страховую компанию, где получит возмещение, рассчитанное по единой методике, утвержденной постановлением правительства".

Перед страховщиками стоит задача минимизировать или вообще свести к нулю число отказов в выплате возмещения при наступлении страховых случаев, сказал Знаменский. "Мы очень надеемся, что разработаем правила, которые действительно сделают процесс прозрачным и понятным гражданам и которые будут поддержаны региональными властями", — отметил глава департамента ВСС. По его прогнозу, после вступления закона в силу в августе, до конца 2019 года к новой системе страхования подключится большинство регионов.

Решение о льготах по оплате страхования жилья для малоимущих граждан будут принимать региональные власти

Страховщики готовы работать и в проблемных районах, где часто происходят чрезвычайные ситуации. "Для того чтобы обеспечить доступ населения к страхованию жилья в этих регионах, была разработана концепция, которая добавляет в систему страхования перестрахование рисков в Российской национальной перестраховочной компании, — напомнил Николай Галушин. — По гибели риску жилья РНПК несет 95 процентов, по частичному повреждению жилья — 65 процентов ответственности по договору страхования. Учитывая, что вся страна будет жить в рамках региональных программ страхования жилья и все риски будут передаваться в РНПК, для нее в отличие от любого другого коммерческого страховщика все риски будут сбалансированы. Более убыточные регионы фактически будут уравновешены теми, где вероятность наступления ЧС меньше".

Программы добровольного страхования жилья в России еще до появления закона появились в Москве и в Краснодаре. В столице за более чем 20 лет существования программы охват страхованием жилья вырос с 10 до почти 60 процентов. Это самый высокий показатель по стране, но он все равно отстает от уровня в странах Западной Европы, где он превышает 80 процентов.

В рамках нового закона идет создание автоматизированной информационной системы по страхованию жилья. Ее оператором будет Всероссийский союз страховщиков. В системе будет содержаться информация о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения. "Через несколько лет после того, как она заработает, в масштабах страны можно будет прогнозировать чрезвычайные ситуации и заранее к ним готовиться, — уверен Николай Галушин. — Кроме того, мы сможем видеть статистику по тому, как увеличивается охват населения страхованием жилья. В конечном итоге это должно привести к переносу объема ответственности по возмещению ущерба, которую сейчас прямо или косвенно несет на себе бюджетная система, на страховщиков".

Юлия КРИВОШАПКО

