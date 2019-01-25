25.01.2019 09:30 991

Количество "свободных денег" у россиян по итогам 2018 года оказалось рекордно высоким за все время наблюдений, начиная с 2008 года, свидетельствуют данные исследования холдинга "Ромир".

Индекс свободных денег — это разница между доходами и тратами на товары и услуги. Среднегодовое значение индекса "свободных денег"-2018 остановилось на отметке в 24,2 тысячи рублей в месяц. Для сравнения, в 2017 году он достиг всего 18,5 тысячи рублей.

"Наилучшую динамику за год индекс показал в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек, где он вырос сразу на четверть, — говорится в исследовании. — А в кошельках жителей миллионников по сравнению с декабрем 2017 года в последнем месяце минувшего года "свободных денег" стало больше на 3 процента". Но это тоже хороший результат. Эксперты причину явления видят в том, что произошел рост доходов на фоне сохранения привычки экономить. "В 2018-м выросла средняя зарплата, минимальный размер оплаты труда. И в целом компании стали больше выходить из тени, чаще и больше платить "в белую". Поэтому официальная статистика показала рост средней заработной платы", — рассказали "Российской газете" аналитики "Ромир".

Тем временем расходы россиян снизились, особенно на товары повседневного спроса. Люди с 2014 года стали жестче экономить, сети в свою очередь боролись за клиента, снижали цены, как могли. Результатом и стал рост накоплений.

Особенно тенденция к увеличению "свободных денег" характерна для конца года, когда люди получают различные премии. Так в декабре 2018 года был зарегистрирован самый внушительный рост этого индекса за двенадцать месяцев.

"В декабре индекс "свободных денег" показал традиционный пик конца года. За месяц рост составил более 50 процентов, что вывело показатель на уровень 36,7 тысячи рублей", — говорится в исследовании "Ромир".

На фоне увеличения свободных денег населения в конце года обычно повышается спрос на банковские вклады. В борьбе за клиента банки предлагают привлекательные процентные ставки. Так, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках в третьей декаде декабря 2018 года выросла до 7,43 процента, сообщил Банк России.

Екатерина ЯСАКОВА

