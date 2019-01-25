25.01.2019 09:40 966

За все время своего существования венчурный фонд Минкомсвязи «Росинфокоминвест» вложился только в один проект — робоэдвайзер компании FinEx. Счетной палате эта сделка показалась сомнительной.

Счетная палата раскритиковала венчурный фонд Минкомсвязи «Росинфокоминвест» за сделку, напоминающую вывод государственных средств в офшоры, следует из пресс-релиза надзорного ведомства, опубликованного 24 января.

Как оказалось, за все время существования «Росинфокоминвест» вложился только в один проект — роботизированного консультанта для инвесторов (робоэдвайзера) RoboETF от компании FinEx, которая известна своими биржевыми фондами (ETF) на Московской бирже. В 2017 году он инвестировал в сервис 75 млн рублей, аналогичную сумму вложила в платформу и сама FinEx. По данным Счетной палаты, финансирование проекта осуществлялось через компанию «Робоинвест», специально созданную венчурным фондом в 2017 году с офшорным соинвестором для переброски через нее средств владельцу прав на проект (ООО «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс»).

Как отмечается в релизе, вместо запланированной передачи денежных средств УК «ФинЭкс плюс», по факту 98% уставного капитала «Робоинвест» (148 млн рублей) было перечислено на счет некой фирмы, зарегистрированной на Каймановых Островах, не имеющей в своем составе ни работников, ни руководителей и являющейся опосредованным владельцем «ФинЭкс Плюс». Возврат денежных средств в Россию документально подтвержден лишь на 50%.

В начале 2018 года «Росинфокоминвест» досрочно вышел из проекта. Счетная палата назвала сделку c FinEx «неоднозначной» с точки зрения экономического эффекта: коэффициент окупаемости инвестиций (ROI) составил (-)1,8%, а расходы на проект превысили доходы. Результатом инвестиции, по сути, «стало создание очередного формально российского предприятия с уставным капиталом 150 млн рублей и учредителем, зарегистрированным в офшорной юрисдикции», подчеркивает надзорное ведомство.

Поскольку фонд распоряжался бюджетными средствами, Счетная палата по итогам проверки приняла решение направить информационные письма в правительство России и Минкомсвязи, а также обращение в ФАС. В релизе приводятся слова зампреда Счетной палаты Веры Чистовой, что «Росинфокоминвест» не выполняет свою задачу как финансового института развития и не ведет полноценной инвестиционной деятельности.

Согласно бизнес-плану, получив от государства в 2007 году 1,45 млрд рублей, венчурный фонд должен был вложиться в 14 проектов стоимостью 1,2 млрд рублей, а затем продать акции инвесторам и вернуть деньги в бюджет. Предполагалось, что «Росинфокоминвест» будет ежегодно платить налоги и за 10 лет пополнит бюджет на 813 млн рублей. Однако размер дивидендов за 10 лет работы фонда составил лишь 44,8 млн рублей, а в 2011-2014 годы «Росинфокоминвест» и вовсе был убыточным.

«Изменение сложившейся ситуации невозможно без взвешенного и обоснованного решения учредителя и заинтересованных ведомств о целесообразности продолжения деятельности АО «Росинфокоминвест», — подчеркнула в релизе Вера Чистова.

Генеральный директор «Росинфокоминвест» Павел Родионов не согласился с выводами Счетной палаты. «Проинвестированный проект RoboETF международной финансовой группы с российскими корнями FixEx — это серьезный международный бизнес в сфере финансовых технологий с выручкой в России 243 млн рублей по итогам 2017 года. Внедрен в несколько банков, включая Сбербанк», — цитирует слова Родионова «Коммерсантъ».

Он отметил, что те 75 млн рублей, которые были вложены в проект, «в итоге целевым образом попали именно в российское юридическое лицо проекта, что подтверждено платежными документами». Родионов оценил доходность этой инвестиции в 17% годовых. Он также заявил, что проект RoboETF реализуется с участием российского юрлица — профессионального участника рынка ценных бумаг. «Создание холдингового АО — это единственный доступный фонду способ проведения инвестиций с учетом имевшихся у фонда законодательных ограничений»,— объяснил он.

Генеральный директор УК «ФинЭкс Плюс» Олег Янкелев придерживается аналогичной точки зрения. «Ответ содержится в самом пресс-релизе Счетной палаты: фонд инвестировал 75 млн рублей, а при выходе из проекта получил 87,7 млн рублей (+17%). Нам не известна методология, использованная Счетной палатой для оценки эффективности инвестиций, и поэтому, вероятно, следует адресовать данный вопрос авторам пресс-релиза», – отметил финансист в своем комментарии Forbes.

Управляющая компания «ФинЭкс Плюс» является крупнейшим провайдером биржевых фондов на Московской бирже. В настоящее время на российской фондовом рынке представлено 13 ETF от нее, включая фонды, отслеживающие различные страновые индексы MSCI и российский долларовый индикатор РТС. В сентябре 2016 года Центробанк лишил УК «ФинЭкс Плюс» брокерской лицензии, объяснив это «неоднократными нарушениями законодательства о ценных бумагах», а также аннулировал квалификационные аттестаты Евгения Ковалишина (один из партнеров компании, занимавший тогда пост гендиректора) и контролера Валерии Ступаковой.

В конце 2016 года Банк России пересмотрел свое решение и выдал УК новую лицензию. Газета «Ведомости» тогда сообщала со ссылкой на свои источники, что у компании нашлись влиятельные заступники, включая первого вице-премьера Игоря Шувалова, который якобы звонил по поводу УК «ФинЭкс Плюс» в Центробанк. Как писал Forbes в 2006 году, партнеры компании Олег Янкелев и Евгений Ковалишин много лет управляли деньгами бывшего замминистра финансов Андрея Вавилова.