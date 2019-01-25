25.01.2019 10:00 1032

ВТБ поддерживает идею системы быстрых платежей, которую создает ЦБ, и намерен к ней присоединиться. Об этом Business FM заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Я думаю, то, что делает ЦБ, это замечательно. Мы поддерживаем действия ЦБ, мы считаем, что это идет в развитие рынка, конкуренции, — сказал Костин. — Я думаю, в ближайшее время мы вступим в эту систему и будем работать».

Ранее Эльвира Набиуллина заявила , что ЦБ намерен решить проблему монополии на рынке быстрых платежей. Регулятор создает собственную систему, подключение к ней будет обязательным для всех банков, отметила она.

Андрей Костин также прокомментировал радиостанции инициативу ряда крупных частных банков решить проблему «зарплатного рабства». «Я всегда за то, чтобы максимально развивать конкуренцию, чтобы все вопросы решались на максимально конкурентной основе. Если это способствует конкуренции, если это в интересах наших клиентов — и слава Богу, пускай это делается», — сказал глава ВТБ.

В то же время Костин не согласен с тем, что есть «рабство»: «На мой взгляд, у наших клиентов всегда оставалась возможность работать с тем банком, с каким они хотят, даже если платежи организации идут через определенные банки».

Тем не менее Костин признал доминирование ВТБ и Сбербанка на этом рынке. «Вы правы в том, что ВТБ и Сбербанк сегодня имеют большую долю за счет того, что у нас больше кредитные ресурсы. Но с другой стороны, я в этом ничего страшного не вижу», — заключил он.

Ранее «Ведомости» сообщили, что частные банки, а именно «Альфа», Совкомбанк и «Тинькофф», предлагают создать единый зарплатный реестр, чтобы покончить с «зарплатным рабством». Его смысл в том, чтобы любой сотрудник мог сообщить банку данные о своем работодателе и автоматически сменить зарплатный банк.

