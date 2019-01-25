25.01.2019 10:10 1028

Неожиданная тенденция: должники начали погашать кредиты, чтобы сохранить свою репутацию. Ведь в эпоху открытых данных финансовые проблемы человека легко могут стать пищей для размышления соседей, коллег и начальства.

Исполнительный лист, пришедший на работу, также может стать поводом для расстройства.

Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, недавно один из должников — житель Иваново — выплатил 400 тысяч рублей, которые долго не отдавал банку.

Судебные приставы планировали сообщить работодателю о кредитной задолженности сотрудника. Но мужчина не захотел, чтобы о его печальной кредитной истории узнали на работе.

Вначале это была типичная история неплательщика: просроченный кредит, решение суда о взыскании долга, дело поступает приставам. Некоторое время мужчина скрывался от приставов. Но представители ведомства узнали место работы должника. Раз человек не хочет выплачивать кредит сам, нужную сумму можно вычесть из его зарплаты.

На удивление огласка финансовых проблем оказалась для человека страшнее других мер принуждения. Вот какой силой обладает плохая слава, гражданин сразу же нашел деньги.

Ситуации, как у ивановского должника, встречаются все чаще, сотрудники сегодня пекутся о своей репутации.

Крупные задолженности могут негативно повлиять на мнение о сотруднике. И вызвать недоверие со стороны начальства.

Еще при трудоустройстве работодатель может заинтересоваться финансовой репутацией кандидата. Для этого существует несколько способов.

Например, можно проверить человека по банку данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Чтобы получить данные, достаточно внести имя и фамилию человека. Результаты поиска покажут конкретную сумму долга или штрафа. Там же указаны причина задолженности и отдел судебных приставов, где возбудили дело.

Кстати, погасить долг моментально можно прямо на сайте Федеральной службы приставов. Есть и другой способ узнать о задолженностях сотрудника или кандидата: отправить запрос в бюро кредитных историй. Но в данном случае сделать это можно только с согласия самого человека.

Екатерина КОПЫТКОВА

