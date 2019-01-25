25.01.2019 10:20 1207

Ставка может быть повышена еще один-два раза текущем году, хотя существует мнение о том, что цикл повышения ставок после двух повышений в прошлом году окончен, сказала в ходе телефонной конференции главный экономист банка Nordea Татьяна Евдокимова. Такие данные заложены в базовом прогнозе банка на 2019 год. «Вероятность повышения ставки приходится на первое полугодие этого года, но вряд ли будет какое-то движение ключевой ставки на февральском заседании ЦБ. Ставка может вырасти за этот период до 8,25%», — говорит Евдокимова.

«Сейчас хорошая статистка по инфляции на фоне повышения НДС, которая не выходит за рамки прогноза, однако мы думаем, что мы пока что не видим полный эффект от НДС. Также у нас не очень оптимистичный взгляд на рубль на горизонте года (69,5 рублей за доллар на конец года) из-за внешних рисков, с которыми экономика может столкнуться», — сказала Евдокимова.

По последним оценкам Росстата , за первые три недели января индекс потребительских цен вырос на 0,9%, а годовая инфляция на 21 января составила около 4,8%. Банк России ожидал, что всплеск из-за НДС в начале года составит 5,5%.

По словам Евдокимовой, Nordea пересмотрел прогноз по рублю в сторону более слабых значений. Рубль пока что лидер среди развивающихся стран по укреплению, однако эта позитивная динамика временная, считает Евдокимова. «Во-первых, сейчас мы слышим более мягкую риторику ФРС США, во-вторых — есть затишье по санкционной риторике. Однако, скоре всего, затишье временное. Американские власти сосредоточены на торговых вопросах и российская тема отошла на второй план. Однако внимание к этой теме может возобновиться. Как один из триггеров — выборы на Украине в марте 2019 года», — опасается Евдокимова. Хотя в доходности 2-летних ОФЗ сейчас не заложено повышение ставки, отмечает она.

«Недельные данные по инфляции демонстрируют оптимизм, но надо понимать, что корзина учета для недельной инфляции и для месячной достаточно сильно различается. Поэтому объективные данные мы можем увидеть в начале февраля. На горизонте первого квартала инфляция может оказаться выше 5,5%», — говорит Евдокимова.

Также может быть косвенный эффект на инфляцию в случае дополнительного ослабления рубля, считает экономист. «Мы видим, что в последнее время рубль не очень сильно коррелирует с нефтяными ценами. Но если цена на нефть опускается ниже 60 долларов, эта корреляция усиливается. Риски такого развития событий сейчас существуют», — заключила главный экономист Nordea.

Сейчас ключевая ставка составляет 7,75%, Банк России повышал ее в 2018 году два раза — в декабре на 0,25 процентных пункта и в сентябре тоже на 0,25 процентных пункта.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

