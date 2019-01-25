25.01.2019 10:30 2247

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство Совкомбанка о приобретении акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Других заявок ведомство не получало. Теоретически, с аналогичным заявлением в ФАС может в скором времени обратиться и Московский кредитный банк (МКБ). Однако сделка по приобретению АТБ не обещает быть самой прозрачной. Основные претенденты на банк даже готовы отказаться от покупки из-за невозможности провести due diligence и отсутствия договора, защищающего права инвестора. Юристы согласны с тем, что проект договора не соответствует масштабу сделки.

О том, что ходатайство о покупке АТБ подал лишь один Совкомбанк, "Ъ" сообщил официальный представитель ведомства. По его словам, заявка была подана на днях. По закону ФАС имеет право рассматривать такие ходатайства в течение месяца, но может продлить срок рассмотрения на два месяца. Потенциальный покупатель также должен получить одобрение на участие в аукционе от ЦБ. Регулятор, согласно его нормативным документам, дает предварительное согласие в течение месяца. При этом подача заявок на участие в аукционе начнется уже 18 февраля, а завершится 4 марта. В Совкомбанке воздержались от комментариев. Представитель другого потенциального покупателя — МКБ — по вопросу, планирует ли он подавать заявление в ФАС, отказался от комментариев, но подчеркнул, что МКБ «рассматривает возможность участия» в покупке.

АТБ — крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока. ЦБ санирует эту кредитную организацию с апреля 2018 года. По итогам 11 месяцев 2018 года банк получил убыток в размере 9,7 млрд руб. В последние два месяца он начал генерировать прибыль и сокращать убыток. ЦБ рассчитывает 14 марта продать его на аукционе по цене 0,6–1 капитал, который составляет 9,9 млрд руб. Среди потенциальных интересантов — Совкомбанк, МКБ, а также некий иностранный инвестор, которым, по информации "Ъ", может быть китайская инвестиционная компания Fosun.

Потенциальные покупатели, как выяснил "Ъ", при этом не уверены в том, что в конечном счете будут участвовать в аукционе. Два независимых друг от друга источника в неформальной беседе пожаловались на непрозрачность сделки, в основном на невозможность провести due diligence. По словам одного из них, регулятор не дает возможности провести оценку банка, в том числе силами «большой четверки» аудиторов. Покупать банк без проверки интересанты готовы только с «колоссальным дисконтом», явно меньше половины капитала. Второй собеседник "Ъ" также заявил, что может принять финальное решение только после полноценного due diligence. По его словам, он располагает определенной информацией о финансовом состоянии банка, но пока непонятно, является ли она достаточной. В пресс-службе Банка России отказались от комментариев. В декабре 2018 года зампред ЦБ Василий Поздышев уверял, что у покупателей будет возможность провести due diligence.

Один из собеседников "Ъ" также отметил, что его не устраивает опубликованный проект договора, который состоит из двух страниц, тогда как при обычных сделках он составляет сотни страниц, на которых подробно описаны ответственность продавца, риски, гарантии и так далее. «В таких условиях на сделку может пойти только очень неразборчивый инвестор»,— заявил собеседник. Изученный "Ъ" договор действительно не содержит конкретики.

Договор на покупку акций, который представлен ЦБ в документации к аукциону, «вызывает недоумение, учитывая масштабы сделки», считает управляющий партнер юридического бюро U & Partners Андрей Андреев. «Можно предположить, что при конструктивном диалоге потенциальный покупатель сможет внести коррективы в представленный договор,— считает господин Андреев.— Если говорить о китайских партнерах, которые находятся в числе потенциальных покупателей банка, конечно, подобный документ без конкретики их не устроит».

Виталий СОЛДАТСКИХ