25.01.2019 10:40 1048

Правительство одобрило концепцию законопроекта, разрешающего Центробанку блокировать сайты финансовых пирамид и мошенников до суда, и предложило поправки ко второму чтению в Госдуме, следует из отзыва правительства на проект (есть в распоряжении РБК). Принятие документа позволит ЦБ блокировать сайты таких организаций, как «Кэшбери», в течение нескольких рабочих дней. По действующему ныне законодательству на блокировку уходит несколько месяцев.

Законопроект, вносящий поправки в закон «Об информации» и Гражданский кодекс, был внесен в Госдуму в декабре, а в четверг, 24 января, принят в первом чтении.

Что предлагает правительство?

Кабмин поддерживает законопроект с учетом его доработки ко второму чтению. Необходимость принятия чиновники объясняют «высокой социальной опасностью» распространения мошеннической информации на финансовом рынке. Правительство согласовало проект, сказал РБК один из его авторов, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Чиновники предлагают внести поправки ко второму чтению. В частности, согласовать сроки, которые даются провайдеру хостинга и владельцу сайта на удаление информации. Сейчас в законопроекте описана схема, которая почти не оставляет сайтам времени на удаление запрещенной информации. После внесения ресурса в реестр провайдер должен в течение одного рабочего дня сообщить об этом владельцу и принять решение о блокировке. Владелец сайта может дать ответ также в течение одного рабочего дня, отсчет которого начнется с момента получения сообщения от провайдера. Может возникнуть ситуация, когда ресурс будет заблокирован, хотя срок, который дается владельцу сайта на ответ, еще не истек, говорится в отзыве кабмина.

Кроме того, законопроект может увеличить нагрузку на Роскомнадзор, что, в свою очередь, потребует выделения дополнительных денег из бюджета, говорится в отзыве правительства. Но, по словам Аксакова, процесс блокировки сайтов не потребует дополнительных затрат. «Технология блокировки отработана по другим направлениям. Работа по выявлению сайтов требует нагрузки на ЦБ, но не на Роскомнадзор».

Какие сайты сможет блокировать ЦБ?

В законопроекте предлагается наделить Центробанк правом блокировать сайты, которые:

вводят пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями;

связаны с предложением финансовых услуг компаниями, не имеющими лицензий;

связаны с финансовыми пирамидами.

Центробанк сможет блокировать такие сайты до суда, они будут вноситься в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора. Раньше регулятору для блокировки сайтов приходилось обращаться в Генпрокуратуру, которая затем добивалась блокировки в суде. Так, ЦБ объявил «Кэшбери» финансовой пирамидой и потребовал заблокировать сайты компании в конце сентября, а добиться их блокировки в суде Генпрокуратура смогла только 12 ноября. Роскомнадзор, который должен был исполнить решение суда, заблокировал сайты «Кэшбери» к концу года. К тому моменту компания уже перестала работать под таким названием.

Порядок внесения Центробанком ресурсов в реестр запрещенных будет стандартным, он уже прописан в законе, пояснил РБК представитель Роскомнадзора. По его словам, после принятия законопроекта появится еще одна категория запрещенной информации, которая блокируется во внесудебном порядке.

В Банке России РБК заявили, что реализация данного законопроекта позволит существенно ускорить процедуру прекращения деятельности мошенников в интернете. «Если говорить о выигрыше по времени, то это может быть как раз тот срок, который сейчас уходит на направление документов в ведомства для последующей блокировки», — сказали в пресс-службе регулятора.

Законопроект предлагает блокировать сайты в сжатые сроки, отмечает партнер компании «НАФКО» Ирина Мостовая. «Оперативность блокировки оправданна, проблема заключается в том, что далеко не всегда ограничение доступа технически возможно в такие сроки», — говорит она. При этом документ не содержит алгоритма мгновенного действия по восстановлению ресурса, замечает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Эта история будет похожа на действия пристава по ограничению выезда граждан за пределы России. Пристав ограничение делает мгновенно, а его снятие со всеми бюрократическими проволочками становится квестом», — предполагает он.

Какие ведомства уже могут вносить сайты в реестр?

В реестр запрещенных могут быть внесены домены, IP-адреса и URL (ссылки на конкретные страницы). По данным «Роскомсвободы», сейчас в перечне около 140 тыс. записей. Заблокировать ресурс без решения суда можно на основании запроса от Роскомнадзора, Генпрокуратуры, МВД, Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы и Росалкогольрегулирования.

Отдельно в законопроекте прописаны действия ЦБ, в случае если в интернете будет размещена информация, которая будет угрожать безопасности финансовых организаций, например позволит получить доступ к их информационным системам. Регулятор сможет подавать заявление в Мосгорсуд о защите прав неопределенного круга лиц в связи с размещением в интернете такой информации и одновременно об обеспечительных мерах в отношении таких сайтов. Затем ЦБ будет обращаться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке.



В отзыве правительства отмечается, что наделение Центробанка правом обращаться в суд следует прописать не в законе «Об информации», а в законодательстве, определяющем правовой статус Банка России, говорится в документе. Статус ЦБ описан в законах «О Центральном банке» и «О банках и банковской деятельности». Внесение изменений в закон, определяющий правовой статус Банка России, не повлияет на скорость принятия законопроекта, говорит Анатолий Аксаков.

Полина ЗВЕЗДИНА, Павел КАЗАРНОВСКИЙ

При участии: Анна БАЛАШОВА

