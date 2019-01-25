25.01.2019 10:50 1030

Крупные российские компании и госучреждения подготовились к намеченному на 1 февраля отключению устаревшего стандарта протокола DNS, которое, как предупреждали в Институте развития интернета (ИРИ), могло привести к массовым проблемам с доступом к сайтам. В «красном списке» остались лишь ресурсы отдельных региональных правительств. Паника по поводу DNS Flag Day оказалась преувеличенна, а проблемы в худшем случае могут привести к замедлению работы сайтов, констатируют в Координационном центре национального домена сети интернет (КЦ).

Российские государственные ведомства, на прошлой неделе оказавшиеся в «красном списке» ИРИ, включающем сайты, которые могут стать недоступными для пользователей с 1 февраля, в основном справились с проблемой, следует из данных института. Суть проблемы заключалась в отказе от использования устаревшего стандарта протокола DNS (Domain Name System, система доменных имен). Дата перехода на новые стандарты DNS получила название DNS Flag Day. Предполагалось, что сайты ряда российских ведомств и компаний, в частности банков, могут оказаться недоступными после этой даты.

DNS — система, хранящая информацию о доменных именах, присвоенных IP-адресам. Протокол DNS был разработан в 1980-х годах и позднее был модифицирован до стандарта EDNS, который до сих пор поддерживали не все DNS-серверы. Разработчики популярных DNS-клиентов договорились, что в один день — 1 февраля 2019 года — синхронно отключат поддержку старой технологии, объясняет эксперт ИРИ Валерий Соловьев, именно из-за этого некоторые сайты могли оказаться недоступны.

Согласно данным ресурса dnsflagday.net, который позволяет проверить сайт на наличие свежих стандартов протокола DNS, сайты ФСБ, Федеральной налоговой службы, Минобрнауки, Минсельхоза и госуслуг теперь готовы к отказу от устаревшего стандарта. «Мы перепроверили список сайтов из красной и желтой зон и заметили, что достаточно много из них перешли в зеленую»,— подтверждает Валерий Соловьев. «Сайты госведомств, например тот же Роскомнадзор, почти все поправили совместимость»,— подтверждает гендиректор хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин. По состоянию на вечер 24 января в «красном списке» остались только сайты правительств Ульяновской области и Марий Эл.

В крупных банках "Ъ" также заверили, что уже готовы к DNS Flag Day.

«Заранее IT-службой был подготовлен детальный план по устранению данной проблемы. Все технические работы на стороне сайта Сбербанка, согласно плану, будут выполнены в срок до 1 февраля»,— заявили в пресс-службе Сбербанка.

Готовность также подтвердили в ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке. ВЭБ.РФ (ранее — ВЭБ) проводил соответствующее тестирование, «тест пройден успешно», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Большинство DNS-провайдеров уже обновили свое оборудование или прямо сейчас занимаются этим вопросом,

констатирует директор Фонда содействия развитию интернета Сергей Зайцев. По его мнению, недоступно будет только незначительное количество веб-ресурсов на самостоятельном хостинге.

Проблема коснулась не только России, но и в других странах ее «победили практически везде», отмечает эксперт КЦ РФ Михаил Анисимов. Он ссылается на исследование Internet Systems Consortium, коснувшееся самых популярных сайтов по версии Alexa Internet и отдельно австралийского домена .au. «Из исследования видно, что даже для самых непосещаемых ресурсов проблема несущественна. Поэтому мы уверены, что переход пройдет практически незамеченным»,— поясняет он.

В целом опасения вокруг DNS Flag Day оказались сильно преувеличенными, считают в КЦ. «Мы провели собственное исследование по ситуации в российских национальных доменных зонах .RU и .РФ, и оно показало, что серверов, некорректно отвечающих на запросы по обновленной процедуре, в российских доменах доли процента, на конец декабря в зоне .RU было около 80 серверов, которые не отвечали по новым стандартам, из десятков тысяч действующих, а в зоне .РФ — около 20. Кроме того, в основном проблема будет заключаться не в отсутствии работоспособности сайта, а в замедлении отклика»,— говорит директор КЦ Андрей Воробьев. В то же время похожие ситуации могут возникать и в дальнейшем, «будут устраиваться подобные DNS Flag Day, только в других направлениях», добавляет Валерий Соловьев.

Дмитрий ШЕСТОПЕРОВ