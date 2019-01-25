Рубль выбирает между пиком налоговых выплат и ужесточением интервенций ЦБ

25.01.2019 11:00 1142

Рубль утром пятницы предпринимал попытки расти против доллара в пик налоговых выплат и за счет благоприятного внешнего фона, но эти позитивные факторы перебиваются решением Центробанка начать с 1 февраля отложенную покупку валюты вдобавок к уже возобновленным плановым интервенциям.

"Отложенные объемы будут равномерно распределены на три года, соответственно ежедневный объем операций увеличивается на 2,8 миллиарда рублей, или около $42-43 миллионов. Подобное увеличение объемов не должно оказывать значительного влияния на курс рубля в первом квартале на фоне сезонно сильного счета текущих операций", — полагает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

К 10.35 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,84, и рубль теряет 6 копеек, тогда как в начале торгов он дорожал до 65,71.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи уровня 74,56, и здесь рубль дешевеет на 17 копеек.

Накануне же рубль выходил на отметку 65,68 за доллар, свой двухмесячный пик, а к евро он отметился на уровне 74,30 — трехмесячном максимуме.

По мнению Поддубского, диапазон 65,50-66,00 рубля за доллар может сохранить актуальность на пару торговых сессий.

Сегодня завершается уплата НДПИ, НДС и акцизов, а в понедельник пройдет уплата налога на прибыль.

В пятницу утром сырьевые и развивающиеся валюты в основном подрастают против валюты США.

Евро также дорожает против доллар доллара, на 0,1 процента ($1,1325) с начала дня.

Базовые сорта нефти набирают с начала дня порядка одного процента стоимости, баррель Brent оценивается в $60,65.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ