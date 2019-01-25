У россиян в 2018 году вырос объем свободных денег. В декабре на руках оказалось более 24 тыс. рублей, которые граждане России могли потратить на развлечения и отдых. Одновременно объем кредитования россиян вырос на 46%, при том, что реальные располагаемые доходы населения практические не растут.

К концу 2018 года у россиян неожиданно вырос объем свободных денег на руках. Как показало исследование холдинга «Ромир», в декабре «объем свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве достиг объема в 36,7 тысячи рублей». Всего же по году индекс свободных денег достиг среднегодового значения в 24,2 тыс. рублей. Это самый высокий показатель за все годы наблюдений.

Более того, это самый стремительный рост в течение года по сравнению с динамикой предыдущих лет. В 2017 году среднегодовое значение показателя составляло 18,5 тысячи рублей.

Свободные деньги – это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.

Интересно распределение свободных денег по городам. Так, в городах-миллионниках за год этот индекс вырос всего на 3,3%, что не дотягивает даже до уровня официальной инфляции. В пятисоттысячниках объемы свободных денег выросли на 18%, а в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек в конце прошлого года относительно декабря 2017 года свободных денег стало больше на четверть.

Ежегодно в декабре объемы свободных денег в российских семьях резко увеличиваются. Казалось бы, перед праздниками и каникулами наши соотечественники совершают дополнительные покупки как продуктов, так и подарков, и свободных денег должно оставаться меньше. Однако объемы наличности растут за счет выплаты различных премий, бонусов, так называемых 13-х зарплат.

Эксперты отмечают, что по факту богаче россияне не стали.

В исследовании речь идет именно об остатке номинальных доходов, а не реальных располагаемых, таким образом покупательная способность этих условно свободных средств не учитывается, уточняет гендиректор компании «Мани Фанни» Александр Шустов .

Реальные располагаемые доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. Свежих данных Росстата по годовой динамике реальных доходов населения пока нет. За 11 месяцев прошлого года они увеличились только на 0,4%, а если учесть единовременную выплату в 5 тыс. руб., которую правительство выдало пенсионерам в начале 2017 года, то доходы сократились на 0,1%.

При этом номинальные расходы населения выросли на 10%. Цены на товары росли, признаков дефляции не наблюдалось, это значит, что сейчас неуместно говорить ни о росте благосостояния населения, ни о сокращении расходов в связи со снижением цен на товары и услуги, подчеркивает эксперт. В таких условиях положительная динамика может объясняться только снижением объема потребления и переходом домохозяйств на еще более жесткий режим экономии, уверен Шустов. В то же время население РФ продолжает наращивать долги.

По оценке ЦБ, на 1 декабря 2018 года задолженность домохозяйств достигла очередного рекордного уровня в 15,9 трлн руб.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в 2018 году российские банки выдали гражданам 37,41 млн кредитов, общий объем которых превышает 8,61 трлн руб. «В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 46%»,— отмечается в сообщении ОКБ.

При этом, по данным финансовой платформы Webbankir, за два последних года доля студентов среди заемщиков увеличилась вдвое — с 1,3 до 2,5%. Как правило, они берут в долг около 4,5 тыс. руб., что примерно на 40% меньше, чем сумма среднего займа по России — в 2018 году она составила около 7,5 тыс. руб.

В последнем докладе «Картина инфляции» Минэкономразвития РФ отмечается, что растущие объемы необеспеченного потребительского кредитования являются фактором, который негативно влияет на темпы инфляции в стране.

«На данный момент складывается ситуация, при которой на доходы населения начинают оказывать сильное влияние растущие процентные платежи. Кроме того, наблюдаемые темпы роста потребительского кредитования (около 20%) неустойчивы и несут риски для экономической динамики в ближайшие годы», — пояснили в министерстве.

В Финансовом университете при правительстве прогнозируют, что реальные располагаемые доходы населения в 2019 году и в начале 2020 года будут стагнировать возле нулевой отметки и колебаться в интервале от минус 1,5% до плюс 1,5% в годовом исчислении.

Несмотря на то, что специалисты полагают, что рост реальной заработной платы в России продолжится и составит в 2019 году 4-6%, этого будет недостаточно для того, чтобы компенсировать стагнацию прочих составляющих реальных располагаемых доходов: социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и банковских депозитов.



Екатерина КАТКОВА, Евгения ПЕТРОВА

