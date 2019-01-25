Суд арестовал по новому делу осужденную на 8,5 лет экс-главу Внешпромбанка

25.01.2019 15:30 1202

Тверской суд Москвы арестовал осужденную на 8,5 лет колонии бывшего президента ООО "Внешпромбанк" Ларису Маркус по новому уголовному делу о растрате, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"В отношении Маркус судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 марта 2019 года", — сказала представитель суда.

Экс-глава Внешпромбанка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

В мае 2017 Хамовнический суд Москвы признал Маркус и бывшего вице-президента Внешпромбанка Екатерину Глушакову виновными в хищении 113,5 миллиарда рублей и назначил им наказание в виде 9 и 4 лет колонии общего режима соответственно. Впоследствии Мосгорсуд снизил срок наказания Маркус до 8,5 лет лишения свободы, оставив приговор в отношении Глушаковой без изменений.

Дело слушалось в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины в инкриминируемых деяниях.

Судом и следствием установлено, что Маркус совместно со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым создала организованную преступную группу, в которую были вовлечены вице-президент — директор департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакова и другие неустановленные лица в целях осуществления систематического хищения денежных средств Внешпромбанка.

В период с мая 2009 года по декабрь 2015 года сообщники путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков, без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, похитили порядка 114 миллиардов рублей.

Беджамов находится в международном розыске.