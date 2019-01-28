28.01.2019 09:10 819

Итоги первого года «деревянной» ипотеки — программы субсидирования кредитной ставки на покупку деревянных домов — не оправдали ожиданий правительства. Предполагалось, что граждане с 1 апреля по 1 ноября 2018 года заключат 2,5 тыс. таких сделок, однако их оказалось менее сотни. Об этом «Известиям» рассказал глава Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков. Граждане активно интересовались возможностью, но окончательного решения брать кредит не принимали, а ставка субсидировалась всего несколько месяцев. Замглавы Минфина Алексей Моисеев подтвердил «Известиям», что программа действительно проблемная, ее нужно дорабатывать. При этом «деревянную» ипотеку решено продлить на 2019–2020 годы и выделять по 200 млн рублей ежегодно, сообщили «Известиям» в Минпромторге.

Меньше сотни

В первый год работы программа льготных кредитов (скидка — 5 процентных пунктов от ставки) на покупку заводских деревянных домов оказалась неэффективной.

— Программа вызвала большой интерес, было много обращений в компании, ассоциацию, банки. Но из-за ее крайне короткого срока действия, к сожалению, до реальных результатов, до значимого количества выданных кредитов не дошло, — пояснил «Известиям» глава Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков. По его оценке, было заключено меньше 100 сделок. В Минпромторге «Известиям» точную цифру не предоставили. Когда люди узнавали, что кредит субсидируется не весь срок, а всего около полугода, интерес пропадал, отметил Олег Панитков. В ассоциации считают, что это основная причина слабой реализации.

Официальный представитель Минпромторга Залина Корнилова отметила, что в 2018 году программа носила пилотный характер. По ее словам, из-за неопределенности продления как этой субсидии, «так и других мер поддержки отраслей промышленности субсидиарного характера, банки не стали принимать участие в программе за исключением «Кредит Европа Банка».

Теперь же, отметила она, принято решение о сохранении этой меры поддержки в 2019–2020 годах. Запланировано выделение 200 млн рублей ежегодно. Ведомство ведет работу по привлечению широкого круга банков для участия в программе. Вносить принципиальные изменения в условия не планируется, подчеркнула Залина Корнилова.

«Деревянная» ипотека действительно проблемная, сказал «Известиям» замглавы Минфина Алексей Моисеев.

— Банки боятся, что дома сгорят, страховка дорогая. Нужно что-то с этим делать, будем над этим работать, — пояснил он.

Еще один момент: банки технически не смогли принять участие в этой программе, так как сама подготовка продукта в крупных организациях может занимать до полугода.

— По сути, реально работал один банк. Остальные крупные игроки из-за короткого срока действия не стали принимать участие, — рассказал Олег Панитков. Изначально к проекту планировали подключиться около десятка кредитных организаций.

Ограничения «акции» были также связаны с тем, что максимальная сумма кредита составляла всего 3,5 млн рублей, а займ можно было взять только на покупку дома у предприятий с оборотом не менее 200 млн рублей.

На сайте «Кредит Европа Банка» «Известия» обнаружили список из 50 компаний-партнеров по оформлению ипотеки на деревянные загородные дома. Например, чтобы купить дом от производителя «Терем», первоначальный взнос не требовался. Сумма кредита могла составить от 100 тыс. до 3 млн рублей на срок от года до семи лет. У компании «Тамак» те же условия, только заемщик должен был сделать первый взнос в размере 10%.

Шансы есть

Как рассказали «Известиям» в ряде банков, они не участвовали в программе, потому что на данном этапе не считают ее достаточно эффективной. В МКБ пояснили, что, по их мнению, продукт не очень востребованный.

— Предполагаем, что она не получила широкого распространения в связи с низкой информированностью населения и небольшим списком компаний — производителей деревянных домов,д подходящих под ее условия, — подчеркнули в МТС Банке.

По мнению экспертов кредитной организации, у программы есть хорошие шансы на распространение в Московской и Ленинградских областях. Но только при условии, если максимальная сумма кредита будет увеличена, а требования к обороту денежных средств в компаниях — производителях деревянных домов, наоборот, снижены. Это позволит привлечь небольших региональных игроков.

— В случае корректировки параметров программы МТС Банк готов рассмотреть возможность участия в ней, — сообщил «Известиям» начальник управления розничных продуктов Евгений Шитиков.

В «Кредит Европа Банке» на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

Светлана ВОЛОХИНА, Татьяна ГЛАДЫШЕВА